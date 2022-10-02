В Перми более 30 домов останутся без воды

03 октября 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

В Перми пройдет плановое отключение воды в домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми более 30 многоквартирных домов останутся на этой неделе без воды. Адреса домов, где будет отключение воды, опубликованы на сайте ООО «Новогор-Прикамье». «В связи с плановыми ремонтными работами 3 октября с 10 утра до 8 вечера воды не будет в домах по ул. Ленина, 25а. Кроме того, воды не будет по ул. Петропавловская, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 30а, по ул. Сибирская, 11 и на Советской 29/1», — говорится на сайте компании. Также на сутки с 9 утра 4 октября до 9 утра следующего дня воды не будет по ул. Декабристов, 35, 60 и по ул. Подводников, 29, 33. Из-за ремонта на водопроводе с утра до вечера 6 октября водоснабжение будет отключено по следующим адресам: ул. Качалова, 42, 43, 44, 45, 47, 51; ул. Космонавта Беляева, 19, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40а; ул. Космонавта Леонова, 37 и ул. Нефтяников, 21а, 27.

В Перми более 30 многоквартирных домов останутся на этой неделе без воды. Адреса домов, где будет отключение воды, опубликованы на сайте ООО «Новогор-Прикамье». «В связи с плановыми ремонтными работами 3 октября с 10 утра до 8 вечера воды не будет в домах по ул. Ленина, 25а. Кроме того, воды не будет по ул. Петропавловская, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 30а, по ул. Сибирская, 11 и на Советской 29/1», — говорится на сайте компании. Также на сутки с 9 утра 4 октября до 9 утра следующего дня воды не будет по ул. Декабристов, 35, 60 и по ул. Подводников, 29, 33. Из-за ремонта на водопроводе с утра до вечера 6 октября водоснабжение будет отключено по следующим адресам: ул. Качалова, 42, 43, 44, 45, 47, 51; ул. Космонавта Беляева, 19, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40а; ул. Космонавта Леонова, 37 и ул. Нефтяников, 21а, 27.