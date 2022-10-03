Мэр Нижнего Тагила отчитался, что избавил от неудобств мамочек с колясками

03 октября 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Мэр Нижнего Тагила Пинаев активно развивает городскую инфраструктуру Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в Парке культуры и отдыха металлургов установили пандусы, которые позволят женщинам с детскими колясками передвигаться без каких-либо затруднений. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Пандус на входе в Парк металлургов сделан. Подрядчик долго искал технические решения, знаю, что это доставило неудобства гуляющим в парке мамочкам с колясками. Сейчас вопрос решен», — заявил мэр Нижнего Тагила. Ранее Пинаев рассказал, что взял на контроль работы по восстановлению тротуаров и газонов в городе после ремонта сетей. Также мэр Нижнего Тагила заявил, что после акта вандализма — неизвестные выбросили лавочку в фонтан и сломали детскую площадку — в Парке металлургов установят камеры видеонаблюдения и будет дежурить полиция. Отчет об установке пандусов Пинаев выложил у себя на личной странице Фото: соцсети Владислава Пинаева Фото: соцсети Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в Парке культуры и отдыха металлургов установили пандусы, которые позволят женщинам с детскими колясками передвигаться без каких-либо затруднений. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Пандус на входе в Парк металлургов сделан. Подрядчик долго искал технические решения, знаю, что это доставило неудобства гуляющим в парке мамочкам с колясками. Сейчас вопрос решен», — заявил мэр Нижнего Тагила. Ранее Пинаев рассказал, что взял на контроль работы по восстановлению тротуаров и газонов в городе после ремонта сетей. Также мэр Нижнего Тагила заявил, что после акта вандализма — неизвестные выбросили лавочку в фонтан и сломали детскую площадку — в Парке металлургов установят камеры видеонаблюдения и будет дежурить полиция.