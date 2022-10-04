04 октября 2022

В Сургутском городском суде закончилась бумага

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за дефицита бумаги в суде Сургута прекратили прием документов в электронном виде Фото:

Сургутский городской суд (ХМАО) остался без офисной бумаги, из-за чего был приостановлен электронный прием обращений граждан. Сообщение об этом появилось на официальном сайте суда.

«В Сургутском городском суде с 4 октября 2022 года в связи с отсутствием бумаги прекращен прием документов в электронном виде (исковые заявления, обращения, запросы и т. д.), а также прекращена выдача копий судебных актов на бумажном носителе для всех организаций и граждан. Всю корреспонденцию можно направить через Почту России или лично в приемную суда», — гласит объявление.

В пресс-службе суда корреспонденту URA.RU пояснили, что решение прекратить электронный прием документов было связано с большим объемом материалов, которые приходится распечатывать. «Некоторые отделы уже остались без бумаги, в других она почти закончилась. Нам приходится распечатывать не только исковые заявления, но и объемные приложения к делам, справки и множество других документов», — уточнили в суде. Журналист агенства направил в управление судебного департамента ХМАО запрос о причинах, по которым ведомство осталось без достаточных запасов бумаги, и сроках поставки, но на момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о планах директора вневедомственного архива ХМАО делать туалетную бумагу из секретных документов. Идею поддержали власти округа.

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Сургутский городской суд (ХМАО) остался без офисной бумаги, из-за чего был приостановлен электронный прием обращений граждан. Сообщение об этом появилось на официальном сайте суда. «В Сургутском городском суде с 4 октября 2022 года в связи с отсутствием бумаги прекращен прием документов в электронном виде (исковые заявления, обращения, запросы и т. д.), а также прекращена выдача копий судебных актов на бумажном носителе для всех организаций и граждан. Всю корреспонденцию можно направить через Почту России или лично в приемную суда», — гласит объявление. В пресс-службе суда корреспонденту URA.RU пояснили, что решение прекратить электронный прием документов было связано с большим объемом материалов, которые приходится распечатывать. «Некоторые отделы уже остались без бумаги, в других она почти закончилась. Нам приходится распечатывать не только исковые заявления, но и объемные приложения к делам, справки и множество других документов», — уточнили в суде. Журналист агенства направил в управление судебного департамента ХМАО запрос о причинах, по которым ведомство осталось без достаточных запасов бумаги, и сроках поставки, но на момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о планах директора вневедомственного архива ХМАО делать туалетную бумагу из секретных документов. Идею поддержали власти округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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