Инцидент произошел вечером 5 октября (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 5 октября нетрезвый мужчина, находясь за рулем своего авто, устроил скоростную езду во дворе дома на улице Латвийской и въехал в три припаркованные машины. По словам очевидцев, лихач чуть не сбил прохожих.

«У меня во дворе пьяный мужчина устроил опасную езду на автомобиле. Он врезался в три машины и чуть не сбил меня с другом», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец Алексей (имя изменено — прим. ред.).

Водитель сел в машину и начал разгоняться от угла дома №36. В этот момент во дворе шли двое мужчин. Они быстро среагировали и отскочили в сторону, когда водитель поехал в их направлении. «После этого он уехал на Белоярскую», — добавил Алексей. Мужчины сразу же вызвали полицейских.

Затем водитель вернулся во двор. Он подошел к мужчинам и начал с ними разговаривать. «Он сказал, что это его машина, но кто был за рулем — не знает. Говорит, что в машине не находился. И пришел только что», — сказал очевидец корреспонденту URA.RU. «Мою машину украли. У меня даже ключей от нее нет», — приводит слова водителя Алексей. Однако очевидец утверждает, что пьяный водитель сам вышел из машины.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили факт инцидента. «Мужчина въехал в три машины. Обошлось без пострадавших», — сказали в ведомстве.

Пьяный водитель врезался в три машины Фото: читатель URA.RU

Мужчина чуть не задавил прохожих Фото: читатель URA.RU

Водитель, по словам очевидца, не признал, что находился за рулем авто Фото: читатель URA.RU