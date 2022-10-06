Челябинские чиновники попали под уголовное дело из-за договора с тюрьмой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Верхнеуральска, сообщили URA.RU в управлении СКР по Челябинской области. Ущерб городскому бюджету по итогам заключенного с местной тюрьмой муниципального контракта оценивается почти в 3 млн рублей.
«По данным следствия, проверка Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области установила, что в 2019 году представители администрации Верхнеуральска подписали документы о выполнении работ муниципального контракта по благоустройству городского сквера с исправительным учреждением регионального ФСИН. При этом было допущено превышение стоимости использованных стройматериалов более на 2,8 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следственные действия по выяснению обстоятельств преступления и причастных должностных лиц продолжаются. Оперативное сопровождение ведут сотрудники ГУ МВД по Челябинской области.
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