На сцене «Сима-ленда» вручили премию «Команда Путина» — в присутствии VIP. Видео

07 октября 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

«Сима-ленд» стал одной из 20 площадок, выбранных организаторами для вручения общероссийской премии «Команда Путина» Фото: URA.RU В штаб-квартире екатеринбургской компании «Сима-ленд» прошло торжественное вручение премии «Команда Путина», которой отмечают людей, чьи поступки и человеческие качества, по мнению организаторов, направлены на благо России. В этом году награда досталась 16 лауреатам, среди которых — глава сообщества добровольцев «Лесная дружина» Игорь Русинов и директор свердловского медколледжа Ирина Левина. «Дружина» Русинова активно участвовала в тушении лесных пожаров в регионе, патрулировала территории и проводила профилактические беседы с людьми. А Левину отметили за сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. «Это история российского единства, сплочения. Мы это чувствуем», — отметила Левина. Среди лауреатов также свердловчане, которые комфорту мегаполиса предпочли развитие глубинки, медики, оказывающие помощь жителям деревень, спасшие жизни при пожаре, а также волонтеры, задействованные в Донбассе и территориях спецоперации РФ на Украине. Например, врач Арсений Кисляков, вывозивший раненых с освобожденных территорий в больницы ЛНР. На чествование героев собрались пять тысяч человек. А почетные грамоты вручали местные и федеральные VIP — вице-губернатор Олег Чемезов, сенатор Виктор Шептий, глава исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ, инициатор премии «Команда Путина») Михаил Кузнецов, писатель Александр Проханов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться, чтоб стать железом мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и, как руда, пожертвовать собой. Это о вас. Это о каждом члене команды Путина. Это о каждом патриоте великой России», — сказала Москалькова, сорвав овации. «В том сильна наша Россия, что мы рядом, плечом к плечу помогаем каждому, кто нуждается в нашей помоши. И как говорит наш президент, сила нашего государства — во взаимопомощи, выдержке и справедливости», — добавил Чемезов. А выступление Александра Проханова попало на видео: В конце церемонии прошел уже традиционный флешмоб — на этот раз по случаю 70-летия президента РФ Владимира Путина:

В штаб-квартире екатеринбургской компании «Сима-ленд» прошло торжественное вручение премии «Команда Путина», которой отмечают людей, чьи поступки и человеческие качества, по мнению организаторов, направлены на благо России. В этом году награда досталась 16 лауреатам, среди которых — глава сообщества добровольцев «Лесная дружина» Игорь Русинов и директор свердловского медколледжа Ирина Левина. «Дружина» Русинова активно участвовала в тушении лесных пожаров в регионе, патрулировала территории и проводила профилактические беседы с людьми. А Левину отметили за сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. «Это история российского единства, сплочения. Мы это чувствуем», — отметила Левина. Среди лауреатов также свердловчане, которые комфорту мегаполиса предпочли развитие глубинки, медики, оказывающие помощь жителям деревень, спасшие жизни при пожаре, а также волонтеры, задействованные в Донбассе и территориях спецоперации РФ на Украине. Например, врач Арсений Кисляков, вывозивший раненых с освобожденных территорий в больницы ЛНР. На чествование героев собрались пять тысяч человек. А почетные грамоты вручали местные и федеральные VIP — вице-губернатор Олег Чемезов, сенатор Виктор Шептий, глава исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ, инициатор премии «Команда Путина») Михаил Кузнецов, писатель Александр Проханов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться, чтоб стать железом мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и, как руда, пожертвовать собой. Это о вас. Это о каждом члене команды Путина. Это о каждом патриоте великой России», — сказала Москалькова, сорвав овации. «В том сильна наша Россия, что мы рядом, плечом к плечу помогаем каждому, кто нуждается в нашей помоши. И как говорит наш президент, сила нашего государства — во взаимопомощи, выдержке и справедливости», — добавил Чемезов. А выступление Александра Проханова попало на видео: В конце церемонии прошел уже традиционный флешмоб — на этот раз по случаю 70-летия президента РФ Владимира Путина: