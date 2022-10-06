В Пермской библиотеке впервые открыли выставку к юбилею Путина. Фото

07 октября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

На выставке представлены более 30 книг Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие В пермской библиотеке Горького впервые открыли выставку, посвященную юбилею президента России Владимира Путина. Мероприятие приурочено к 70-летнему дню рождения главы государства, который он отмечает 7 октября. На выставке представлены более 30 книг о жизни, работе и биографии президента, сообщается на сайте библиотеки. Экспозицию украшает портрет Путина. «7 октября президент нашей страны отметит свой юбилей. В связи с этим событием подготовлена книжная экспозиция, посвященная его жизни и политической деятельности», — говорится на сайте. Выставка проходит в отделе социально-экономической литературы с 7 по 23 октября. В самой библиотеке URA.RU рассказали, что к выставке подготовлены более 30 книг о Владимире Путине. Есть как библиографические очерки о еще молодом президенте, так и издания о его родословной и семье и книги с прямой речью Путина. Также имеются работы заграничных документалистов о личности политика. Выставку украшает портрет молодого главы государства, который нарисовал пермский художник Сергей Долганов в 2007 году.

В пермской библиотеке Горького впервые открыли выставку, посвященную юбилею президента России Владимира Путина. Мероприятие приурочено к 70-летнему дню рождения главы государства, который он отмечает 7 октября. На выставке представлены более 30 книг о жизни, работе и биографии президента, сообщается на сайте библиотеки. Экспозицию украшает портрет Путина. «7 октября президент нашей страны отметит свой юбилей. В связи с этим событием подготовлена книжная экспозиция, посвященная его жизни и политической деятельности», — говорится на сайте. Выставка проходит в отделе социально-экономической литературы с 7 по 23 октября. В самой библиотеке URA.RU рассказали, что к выставке подготовлены более 30 книг о Владимире Путине. Есть как библиографические очерки о еще молодом президенте, так и издания о его родословной и семье и книги с прямой речью Путина. Также имеются работы заграничных документалистов о личности политика. Выставку украшает портрет молодого главы государства, который нарисовал пермский художник Сергей Долганов в 2007 году.