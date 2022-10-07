Доброволец из города Лесной Иван Егоров записался в частную военную компанию и погиб в городе Артемовск

Иван Егоров был единственным сыном в семье (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Доброволец из города Лесной Иван Егоров скрыл от семьи, что отправился принять участие в спецоперации. О гибели сына мать узнала от однополчан, с которыми мужчина сражался на территории ДНР в городе Артемовск. Об этом URA.RU рассказала сопредседатель союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Нелля Маркелова.

«Иван не хотел волновать мать и не сказал, что записался добровольцем в частную военную компанию. Утаил специально, чтобы его не отговорили. Он был честным, его так бабушка воспитала: она была когда-то коммунисткой и считала, что прежде всего у человека должны быть честь и совесть», — объяснила Нелля Маркелова.

После школы Ивана не взяли в армию по состоянию здоровья — у него была астма. Однако с началом спецоперации 30-летний мужчина записался добровольцем в ЧВК. Он регулярно выходил с мамой на связь, объясняя, что работает вахтовым методом. 25 сентября Егоров погиб во время боев в городе Артемовск, который находится в 43 километрах от Красного Лимана. Об этом и о том, что сын сражался за Донбасс, его мама узнала после звонка однополчан.

«Наш земляк будет похоронен 11 октября. В понедельник пройдет совещание администрации, где будут присутствовать родители солдата, представители общественных организаций, ветераны боевых действий, представитель воинской части. Там будут решены все детали», — объяснил URA.RU начальник Управления социальной политики № 17 Евгений Гущин.

Спецоперация на Украине длится с февраля. Ее цель — защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. В сентябре президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных, имеющих нужную специальность.

Иван Егоров не хотел волновать родителей и скрывал, что уехал добровольцем на фронт Фото: соцсети