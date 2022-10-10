Куйвашев вылетел в Москву после онлайн-разговора с Путиным

11 октября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев пробудет в столице до конца недели, говорит источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который накануне вместе с коллегами из других регионов принимал от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на сентябрьских выборах, до конца недели будет работать в Москве. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с планами главы региона. «Сегодня губернатор должен вылететь (или уже вылетел) в Москву. Там он пробудет до конца недели», — поделился собеседник агентства. Другой госслужащий на условиях анонимности уточнил, что, по его данным, у губернатора состоится серия рабочих встреч в администрации президента РФ. Их повестку источник не раскрыл. В департаменте информполитики региона на момент публикации корреспонденту не ответили. Как писало URA.RU, во время онлайн-встречи с избранными губернаторами Путин не только поздравил их, но и озвучил несколько вводных. В частности, им поручено контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации на местах и оказывать призывникам и их семьям необходимую социальную поддержку. Руководство Свердловской области на эту тему пока не высказывалось (если не считать заявления мэра Екатеринбурга Алексея Орлова).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который накануне вместе с коллегами из других регионов принимал от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на сентябрьских выборах, до конца недели будет работать в Москве. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с планами главы региона. «Сегодня губернатор должен вылететь (или уже вылетел) в Москву. Там он пробудет до конца недели», — поделился собеседник агентства. Другой госслужащий на условиях анонимности уточнил, что, по его данным, у губернатора состоится серия рабочих встреч в администрации президента РФ. Их повестку источник не раскрыл. В департаменте информполитики региона на момент публикации корреспонденту не ответили. Как писало URA.RU, во время онлайн-встречи с избранными губернаторами Путин не только поздравил их, но и озвучил несколько вводных. В частности, им поручено контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации на местах и оказывать призывникам и их семьям необходимую социальную поддержку. Руководство Свердловской области на эту тему пока не высказывалось (если не считать заявления мэра Екатеринбурга Алексея Орлова).