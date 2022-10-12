Челябинская компания отправила в Донбасс тысячи банок свиной тушенки

Свиную тушенку в агрохолдинге сделали по ГОСТу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области работники агрохолдинга «Равис» направили жителям Донбасса более четырех тысяч банок свиной тушенки, которую руководство предприятия называет стратегическим продуктом. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители и представители региональной партии «ЕР», передает корреспондент URA.RU с места отправки груза.

«Мы выпускаем стратегический продукт, мясные консервы. В Донбасс решили отправить тушенку из свинины. Это вкусно, питательно и необходимо в тех условиях. Первоначально был план собрать одну тысячу банок, но народ так увлекся, что мы собрали 4050 банок. Это первая инициатива агрохолдинга, которая исходила от коллектива», — рассказал URA.RU председатель профсоюзного комитета ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Алексей Планков.

При отправке гуманитарного груза глава Сосновского района Евгений Ваганов сообщил, что это не единичная акция и жители готовы и дальше помогать соотечественникам из Донбасса. В акции приняли участие более 2,5 тысяч человек, которые в счет зарплаты приобретали тушенку.

Гуманитарную помощь собрали за неделю. Груз предназначается жителям Ясиноватой и Волновахи в Донецкой народной республике.

Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Поставленные цели призвана поддержать объявленная в сентябре частичная мобилизация. По итогам проведенных референдумов большинство жителей Донбасса высказались за вхождение их территорий в состав РФ.

В Донбасс решили отправить тушенку из свинины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель профкомитета ООО «Равис» Алексей Планков рассказал, что инициатива шла снизу, от простых жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова жителям освобожденных территории Донбасса необходима помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Народ так увлекся, что собрал 4тысячи 50 банок тушенки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU