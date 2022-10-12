В Челябинской области работники агрохолдинга «Равис» направили жителям Донбасса более четырех тысяч банок свиной тушенки, которую руководство предприятия называет стратегическим продуктом. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители и представители региональной партии «ЕР», передает корреспондент URA.RU с места отправки груза.
«Мы выпускаем стратегический продукт, мясные консервы. В Донбасс решили отправить тушенку из свинины. Это вкусно, питательно и необходимо в тех условиях. Первоначально был план собрать одну тысячу банок, но народ так увлекся, что мы собрали 4050 банок. Это первая инициатива агрохолдинга, которая исходила от коллектива», — рассказал URA.RU председатель профсоюзного комитета ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Алексей Планков.
При отправке гуманитарного груза глава Сосновского района Евгений Ваганов сообщил, что это не единичная акция и жители готовы и дальше помогать соотечественникам из Донбасса. В акции приняли участие более 2,5 тысяч человек, которые в счет зарплаты приобретали тушенку.
Гуманитарную помощь собрали за неделю. Груз предназначается жителям Ясиноватой и Волновахи в Донецкой народной республике.
Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Поставленные цели призвана поддержать объявленная в сентябре частичная мобилизация. По итогам проведенных референдумов большинство жителей Донбасса высказались за вхождение их территорий в состав РФ.
В Челябинской области работники агрохолдинга «Равис» направили жителям Донбасса более четырех тысяч банок свиной тушенки, которую руководство предприятия называет стратегическим продуктом. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители и представители региональной партии «ЕР», передает корреспондент URA.RU с места отправки груза. «Мы выпускаем стратегический продукт, мясные консервы. В Донбасс решили отправить тушенку из свинины. Это вкусно, питательно и необходимо в тех условиях. Первоначально был план собрать одну тысячу банок, но народ так увлекся, что мы собрали 4050 банок. Это первая инициатива агрохолдинга, которая исходила от коллектива», — рассказал URA.RU председатель профсоюзного комитета ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Алексей Планков. При отправке гуманитарного груза глава Сосновского района Евгений Ваганов сообщил, что это не единичная акция и жители готовы и дальше помогать соотечественникам из Донбасса. В акции приняли участие более 2,5 тысяч человек, которые в счет зарплаты приобретали тушенку. Гуманитарную помощь собрали за неделю. Груз предназначается жителям Ясиноватой и Волновахи в Донецкой народной республике. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Поставленные цели призвана поддержать объявленная в сентябре частичная мобилизация. По итогам проведенных референдумов большинство жителей Донбасса высказались за вхождение их территорий в состав РФ.