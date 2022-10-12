12 октября 2022

Челябинская компания отправила в Донбасс стратегический продукт. Фото, видео

Челябинская компания отправила в Донбасс тысячи банок свиной тушенки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тушенка фронту. Челябинск
Свиную тушенку в агрохолдинге сделали по ГОСТу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области работники агрохолдинга «Равис» направили жителям Донбасса более четырех тысяч банок свиной тушенки, которую руководство предприятия называет стратегическим продуктом. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители и представители региональной партии «ЕР», передает корреспондент URA.RU с места отправки груза.

«Мы выпускаем стратегический продукт, мясные консервы. В Донбасс решили отправить тушенку из свинины. Это вкусно, питательно и необходимо в тех условиях. Первоначально был план собрать одну тысячу банок, но народ так увлекся, что мы собрали 4050 банок. Это первая инициатива агрохолдинга, которая исходила от коллектива», — рассказал URA.RU председатель профсоюзного комитета ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Алексей Планков.

При отправке гуманитарного груза глава Сосновского района Евгений Ваганов сообщил, что это не единичная акция и жители готовы и дальше помогать соотечественникам из Донбасса. В акции приняли участие более 2,5 тысяч человек, которые в счет зарплаты приобретали тушенку.

Гуманитарную помощь собрали за неделю. Груз предназначается жителям Ясиноватой и Волновахи в Донецкой народной республике.

Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Поставленные цели призвана поддержать объявленная в сентябре частичная мобилизация. По итогам проведенных референдумов большинство жителей Донбасса высказались за вхождение их территорий в состав РФ.

Тушенка фронту. Челябинск
В Донбасс решили отправить тушенку из свинины
Фото:
Тушенка фронту. Челябинск
Председатель профкомитета ООО «Равис» Алексей Планков рассказал, что инициатива шла снизу, от простых жителей
Фото:
Тушенка фронту. Челябинск
По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова жителям освобожденных территории Донбасса необходима помощь
Фото:
Тушенка фронту. Челябинск
Народ так увлекся, что собрал 4тысячи 50 банок тушенки
Фото:
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В Челябинской области работники агрохолдинга «Равис» направили жителям Донбасса более четырех тысяч банок свиной тушенки, которую руководство предприятия называет стратегическим продуктом. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители и представители региональной партии «ЕР», передает корреспондент URA.RU с места отправки груза. «Мы выпускаем стратегический продукт, мясные консервы. В Донбасс решили отправить тушенку из свинины. Это вкусно, питательно и необходимо в тех условиях. Первоначально был план собрать одну тысячу банок, но народ так увлекся, что мы собрали 4050 банок. Это первая инициатива агрохолдинга, которая исходила от коллектива», — рассказал URA.RU председатель профсоюзного комитета ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Алексей Планков. При отправке гуманитарного груза глава Сосновского района Евгений Ваганов сообщил, что это не единичная акция и жители готовы и дальше помогать соотечественникам из Донбасса. В акции приняли участие более 2,5 тысяч человек, которые в счет зарплаты приобретали тушенку. Гуманитарную помощь собрали за неделю. Груз предназначается жителям Ясиноватой и Волновахи в Донецкой народной республике. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Поставленные цели призвана поддержать объявленная в сентябре частичная мобилизация. По итогам проведенных референдумов большинство жителей Донбасса высказались за вхождение их территорий в состав РФ.
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