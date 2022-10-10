Челябинский агрохолдинг отправит тысячи банок тушенки жителям Донбасса

Тушенку отправят жителям вошедших в состав РФ областей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агрохолдинг «Равис» из Челябинской области направит жителям Донбасса четыре тысячи банок тушенки и куриные желудки. Как URA.RU сообщили на предприятии, отправка запланирована на 13 октября.

«Сформировали посылку из четырех тысяч банок тушенки и желудков куриных. Продукцию приобрели по инициативе сотрудников компании», — рассказал URA.RU председатель профсоюзного комитета ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Алексей Планков.

Гуманитарную помощь собрали за неделю. Груз предназначается жителям новых регионов РФ: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям.

В агрохолдинге добавили, что в числе первых мобилизованных есть сотрудники «Рависа». Им компания также оказала материальную поддержку.

Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Поставленные цели призвана поддержать объявленная в сентябре частичная мобилизация. По итогам проведенных референдумов большинство жителей Донбасса высказались за вхождение их территорий в состав РФ.