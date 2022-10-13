Мэр Екатеринбурга отправил Куйвашеву секретный список по мобилизации — в нем больше 500 компаний

14 октября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, это первый подобный список. И не последний Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Екатеринбурга составили первый большой список предприятий, которым рекомендовано предоставить бронь от частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал глава города Алексей Орлов. По его словам, перечень направлен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Порядок таков: компании, желающие забронировать своих сотрудников, направляют запросы (со всеми фамилиями и обоснованиями, почему конкретный человек не должен быть призван) в районные призывные комиссии, возглавляемые префектами. Тех, кто не попадает под критерии, озвученные ранее руководством страны, отсеивают, остальных передают в мэрию. «Мы [администрация] их [списки] консолидируем, смотрим еще раз, проверяем. Я утверждаю и отправляем в область (губернатору — прим. URA.RU)», — описал Орлов. А губернатор после согласования высылает списки в Минобороны РФ. «Уже более 500 [компаний в утвержденном мною списке], у нас же город большой», — поделился мэр. Отвечая на вопрос, какие предприятия он рекомендовал к брони, Орлов сказал: «Всякие. Строительные, IT-компании и все-все-все, которые определены в перечне [правительства РФ]». Ранее мэр говорил о бронях для чиновников и работников муниципальных предприятий, задействованных в уборке улиц и эксплуатации коммунальных сетей. Новость по теме Мэр Екатеринбурга озвучил, кто получит бронь помимо чиновников Публиковаться списки с наименованиями защищенных городских организаций, скорее всего, не будут. «Там ведь персональные данные», — объяснил источник агентства. Частичную мобилизацию президент РФ объявил 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Из множественных объяснений, озвучиваемых федеральными чиновниками и администраторами сайта объясняем.рф следует, что не подлежат призыву граждане, работающие в системообразующих организациях, занятых информационными технологиями, обеспечением стабильности связи и финансового сектора (банки), распространением информации (медиа).

Власти Екатеринбурга составили первый большой список предприятий, которым рекомендовано предоставить бронь от частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал глава города Алексей Орлов. По его словам, перечень направлен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Порядок таков: компании, желающие забронировать своих сотрудников, направляют запросы (со всеми фамилиями и обоснованиями, почему конкретный человек не должен быть призван) в районные призывные комиссии, возглавляемые префектами. Тех, кто не попадает под критерии, озвученные ранее руководством страны, отсеивают, остальных передают в мэрию. «Мы [администрация] их [списки] консолидируем, смотрим еще раз, проверяем. Я утверждаю и отправляем в область (губернатору — прим. URA.RU)», — описал Орлов. А губернатор после согласования высылает списки в Минобороны РФ. «Уже более 500 [компаний в утвержденном мною списке], у нас же город большой», — поделился мэр. Отвечая на вопрос, какие предприятия он рекомендовал к брони, Орлов сказал: «Всякие. Строительные, IT-компании и все-все-все, которые определены в перечне [правительства РФ]». Ранее мэр говорил о бронях для чиновников и работников муниципальных предприятий, задействованных в уборке улиц и эксплуатации коммунальных сетей. Публиковаться списки с наименованиями защищенных городских организаций, скорее всего, не будут. «Там ведь персональные данные», — объяснил источник агентства. Частичную мобилизацию президент РФ объявил 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Из множественных объяснений, озвучиваемых федеральными чиновниками и администраторами сайта объясняем.рф следует, что не подлежат призыву граждане, работающие в системообразующих организациях, занятых информационными технологиями, обеспечением стабильности связи и финансового сектора (банки), распространением информации (медиа).