Замглавы администрации Ленинского района Перми перешла в образование

Администрацию Ленинского района покинула замглавы по социально-экономическому развитию Оксана Полторак. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама чиновница.
«Да, я действительно покинула должность по собственному желанию. Перехожу на работу в департамент образования, на должность начальника управления воспитания и социализации. К работе приступлю на следующей неделе», — рассказала Полторак.
Оксана Полторак в районной администрации занималась вопросами социально-экономического развития, занятости населения, работы с общественностью, культуры, спорта, молодежной политики, образования, здравоохранения и многих других направлений. Должность заместителя в статусе и. о. заняла Ираида Гусейнова.
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