Замглавы администрации Ленинского района Перми перешла в образование

14 октября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Оксана Полторак займет должность начальника управления воспитания и социализации Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрацию Ленинского района покинула замглавы по социально-экономическому развитию Оксана Полторак. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама чиновница. «Да, я действительно покинула должность по собственному желанию. Перехожу на работу в департамент образования, на должность начальника управления воспитания и социализации. К работе приступлю на следующей неделе», — рассказала Полторак. Оксана Полторак в районной администрации занималась вопросами социально-экономического развития, занятости населения, работы с общественностью, культуры, спорта, молодежной политики, образования, здравоохранения и многих других направлений. Должность заместителя в статусе и. о. заняла Ираида Гусейнова.

Администрацию Ленинского района покинула замглавы по социально-экономическому развитию Оксана Полторак. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама чиновница. «Да, я действительно покинула должность по собственному желанию. Перехожу на работу в департамент образования, на должность начальника управления воспитания и социализации. К работе приступлю на следующей неделе», — рассказала Полторак. Оксана Полторак в районной администрации занималась вопросами социально-экономического развития, занятости населения, работы с общественностью, культуры, спорта, молодежной политики, образования, здравоохранения и многих других направлений. Должность заместителя в статусе и. о. заняла Ираида Гусейнова.