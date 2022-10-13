13 октября 2022

Замглавы администрации Ленинского района Перми перешла в образование

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Оксана Полторак займет должность начальника управления воспитания и социализации Фото:

Администрацию Ленинского района покинула замглавы по социально-экономическому развитию Оксана Полторак. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама чиновница.

«Да, я действительно покинула должность по собственному желанию. Перехожу на работу в департамент образования, на должность начальника управления воспитания и социализации. К работе приступлю на следующей неделе», — рассказала Полторак.

Оксана Полторак в районной администрации занималась вопросами социально-экономического развития, занятости населения, работы с общественностью, культуры, спорта, молодежной политики, образования, здравоохранения и многих других направлений. Должность заместителя в статусе и. о. заняла Ираида Гусейнова.

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Администрацию Ленинского района покинула замглавы по социально-экономическому развитию Оксана Полторак. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама чиновница. «Да, я действительно покинула должность по собственному желанию. Перехожу на работу в департамент образования, на должность начальника управления воспитания и социализации. К работе приступлю на следующей неделе», — рассказала Полторак. Оксана Полторак в районной администрации занималась вопросами социально-экономического развития, занятости населения, работы с общественностью, культуры, спорта, молодежной политики, образования, здравоохранения и многих других направлений. Должность заместителя в статусе и. о. заняла Ираида Гусейнова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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