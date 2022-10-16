«Наследники» Бориса Дубровского продают актив в его родном Магнитогорске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Магнитогорска выставили на продажу участок площадью более 3,3 тыс. квадратных метров. Продавцом выступает известная конфликтами с городскими властями компания «МБФ», учредителем которой был экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Продам земельный участок, расположенный в центре Магнитогорска, общей площадью 3 345 кв. метров, кадастровый номер 74:33:022500332:5714. Адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Правобережный, пр. Ленина, в районе здания № 122. Участок в собственности», — говорится в тексте объявления на сайте Avito.

Дубровский входил в состав учредителей «МБФ» с июля 2009 года и до осени 2021 года, когда его сменил в этом качестве Константин Переверзев, однокурсник сына экс-чиновника Александра Дубровского. Ранее ООО «МБФ» называлось «Формула чистоты» и было одним из двух активов в группе «Синай», где за экс-чиновником сохранилась доля после передачи основного бизнеса сыну в октябре 2018 года. Тогда «Синай» входил в число самых крупных компаний в родном для Дубровского Магнитогорске.

Сейчас руководителем и владельцем «Синая» является все тот же Переверзев. Связаться с ним в момент подготовки новости не удалось. Сам Дубровский также недоступен для звонков, по информации URA.RU он находится за пределами РФ.

В 2021 году ООО «МБФ» отметилось конфликтом с администрацией Магнитогорска. Компания хотела возвести 10-этажный дом на участке, ранее выделенном под автостоянку. В итоге затянувшийся спор перетек в судебную тяжбу.