16 октября 2022
15 октября 2022

В Екатеринбурге пропал 47-летний мужчина в серой куртке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчина покинул дом и не вернулся 16 октября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 16 октября пропал 47-летний Вячеслав Семенов. В день пропажи мужчина был одет в серую куртку, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал 47-летний Вячеслав Семенов», — говорится в сообщении.

Рост мужчины — 175 сантиметров, у него темно-русые волосы и голубо-зеленые глаза. Вячеслав был одет в черно-белую рубашку и кроссовки, а также в голубые джинсы.

Если вам что-то известно о местонахождении Вячеслава, то сообщите информацию по номеру +7 (953) 053-04-83 (Екатерина) или +7 (965) 533-33-99 (Юлия).

Ранее агентство писало о 47-летнем мужчине, который загадочно пропал после ДТП под Первоуральском. Его машину нашли перевернутой в кювете утром, 16 октября.

Поиски Вячеслава Семенова начались 16 октября
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В Екатеринбурге 16 октября пропал 47-летний Вячеслав Семенов. В день пропажи мужчина был одет в серую куртку, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал 47-летний Вячеслав Семенов», — говорится в сообщении. Рост мужчины — 175 сантиметров, у него темно-русые волосы и голубо-зеленые глаза. Вячеслав был одет в черно-белую рубашку и кроссовки, а также в голубые джинсы. Если вам что-то известно о местонахождении Вячеслава, то сообщите информацию по номеру +7 (953) 053-04-83 (Екатерина) или +7 (965) 533-33-99 (Юлия). Ранее агентство писало о 47-летнем мужчине, который загадочно пропал после ДТП под Первоуральском. Его машину нашли перевернутой в кювете утром, 16 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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