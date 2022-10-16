В Екатеринбурге пропал 47-летний мужчина в серой куртке. Фото

17 октября 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Мужчина покинул дом и не вернулся 16 октября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 16 октября пропал 47-летний Вячеслав Семенов. В день пропажи мужчина был одет в серую куртку, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал 47-летний Вячеслав Семенов», — говорится в сообщении. Рост мужчины — 175 сантиметров, у него темно-русые волосы и голубо-зеленые глаза. Вячеслав был одет в черно-белую рубашку и кроссовки, а также в голубые джинсы. Если вам что-то известно о местонахождении Вячеслава, то сообщите информацию по номеру +7 (953) 053-04-83 (Екатерина) или +7 (965) 533-33-99 (Юлия). Ранее агентство писало о 47-летнем мужчине, который загадочно пропал после ДТП под Первоуральском. Его машину нашли перевернутой в кювете утром, 16 октября. Поиски Вячеслава Семенова начались 16 октября Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 16 октября пропал 47-летний Вячеслав Семенов. В день пропажи мужчина был одет в серую куртку, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал 47-летний Вячеслав Семенов», — говорится в сообщении. Рост мужчины — 175 сантиметров, у него темно-русые волосы и голубо-зеленые глаза. Вячеслав был одет в черно-белую рубашку и кроссовки, а также в голубые джинсы. Если вам что-то известно о местонахождении Вячеслава, то сообщите информацию по номеру +7 (953) 053-04-83 (Екатерина) или +7 (965) 533-33-99 (Юлия). Ранее агентство писало о 47-летнем мужчине, который загадочно пропал после ДТП под Первоуральском. Его машину нашли перевернутой в кювете утром, 16 октября.