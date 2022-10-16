Пленный боевик ВСУ: «Азов»* поставлял «компромат» против РФ на Запад

17 октября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Бойцы «Азова» снимали в Мариуполе видеодоказательства против РФ и отправляли за границу, заявил Николай Мищенко Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), находясь на заводе «Ильича» в Мариуполе снимали «видеодоказательства» и отправляли их за рубеж. Об этом рассказал майор морской пехоты ВСУ, находящийся в заключении, Николай Мищенко. «В процессе нахождения на заводе „Ильича“ с командиром батальона один раз я прошел, недалеко было еще здание, и в подвальном помещении находились еще в районе 4-5 азовцев, которых я там раньше не видел. С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу», — рассказал РИА «Новости» Мищенко. Ранее в украинском Минобороны признали создание фейков о спецоперации РФ. Там пояснили, что зачастую пишутся новости, что населенный пункт взят, когда у ВСУ даже нет планов о его захвате. Пользователи соцсетей высмеяли попытку Киева оправдать фейки о спецоперации «креативной войной». *Полк «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией.

Боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), находясь на заводе «Ильича» в Мариуполе снимали «видеодоказательства» и отправляли их за рубеж. Об этом рассказал майор морской пехоты ВСУ, находящийся в заключении, Николай Мищенко. «В процессе нахождения на заводе „Ильича“ с командиром батальона один раз я прошел, недалеко было еще здание, и в подвальном помещении находились еще в районе 4-5 азовцев, которых я там раньше не видел. С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу», — рассказал РИА «Новости» Мищенко. Ранее в украинском Минобороны признали создание фейков о спецоперации РФ. Там пояснили, что зачастую пишутся новости, что населенный пункт взят, когда у ВСУ даже нет планов о его захвате. Пользователи соцсетей высмеяли попытку Киева оправдать фейки о спецоперации «креативной войной». *Полк «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией.