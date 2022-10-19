Экс-мэр Нижнего Тагила выполнил план по мобилизации

В Магаданской области заявили о выполнении задач по мобилизации

Сергей Носов завершил мобилизацию в Магаданской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Магаданская область полностью выполнила план по частичной мобилизации. Об этом заявил глава региона, бывший мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Сергей Носов. По словам губернатора, все магаданские бойцы начнут получать единовременную выплату.

«Задачи по частичной мобилизации Магаданская область выполнила полностью. Мной принято решение и подписано соответствующее постановление о выплате единовременной помощи в размере 150 тысяч рублей для всех колымских бойцов (добровольцев, контрактников, мобилизованных)», — написал Носов в своем telegram-канале.

Частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. С конца сентября российские регионы начали отчитываться о выполнении задачи по мобилизации. К настоящему моменту об этом заявили в нескольких десятках субъектов РФ.

Сергей Носов — выходец из свердловской власти. С 2012 по 2018 годы он возглавлял Нижний Тагил, а до этого избирался депутатом заксобрания и небольшое время — в июле—октябре 2012-го — работал вице-губернатором области. Весной 2018 года президент Путин назначил его руководителем Магаданской области.