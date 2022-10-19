Семьи мобилизованных свердловчан освободят от платы за детский сад

Расходы свердловчан на детские сады готовы взять городские власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Семьи жителей Свердловской области, попавших под частичную мобилизацию, могут быть освобождены от платы за детский сад. Такая идея сейчас прорабатывается на уровне мэров ряда городов региона. Об этом на брифинге заявил министр образования Юрий Биктуганов, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня с инициативой [об отмене платы за детсад] выступили главы Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила. По этому же принципу идут главы [других] муниципальных образований. В соответствии с заявлениями родителей в адрес руководителей дошкольных образовательных организаций формируется список [желающих], и этот список предоставляется главам муниципальных образований. Чтобы родительскую оплату взяли из муниципального бюджета», — пояснил Биктуганов.

20 октября власти региона объявили, что родственники мобилизованных граждан получат денежную помощь. Каждой семье пообещали по 20 тысяч рублей, еще по 20 тысяч выплатят на каждого ребенка. Также дети получат льготы, например, на школьное питание и новую одежду.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По всей стране планировалось призвать на военную службу 300 тысяч человек. 19 октября в Свердловской области, как и в большинстве территорий РФ, был объявлен базовый режим готовности. Власти региона создали оперативный штаб, который возглавил губернатор Евгений Куйвашев.