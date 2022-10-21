Депутат Чемерис: сына красноярского губернатора могут обменять

21 октября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Артему Уссу грозит 30 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сына губернатора Красноярского края Артема Усса могут вернуть в Россию в случае проведения обмена заключенными с США. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по международным делам, депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис. «С недавних пор президент США Джо Байден регулярно высказывается по теме обмена заключенными. Возможно, Артем Усс сможет в случае благоприятного разрешения ситуации оказаться в так называемом „списке по обмену“», — сказала Роза Чемерис. Депутат объяснила, что может помешать помочь Артему Уссу. «Ему и четверым другим россиянам грозит до 30 лет лишения свободы. На данный момент важно, как поведет себя Италия. Как известно, сейчас к власти пришла крайне правая партия, неоднократно делавшая резкие критичные заявления в отношении США, поэтому экстрадиция может затянуться. Оказывать помощь Артему будет затруднительно, поскольку введенные санкции запрещают адвокатам работать с россиянами, и как в таком случае осуществлять защиту задержанного, пока не совсем понятно», — отметила собеседница URA.RU. Сына губернатора Красноярского края и еще четырех россиян Вашингтон обвинил в уклонении от санкций и отмывании денег. Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Ему грозит 30 лет лишения свободы. Его отец считает, что арест имеет политический окрас.

Сына губернатора Красноярского края Артема Усса могут вернуть в Россию в случае проведения обмена заключенными с США. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по международным делам, депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис. «С недавних пор президент США Джо Байден регулярно высказывается по теме обмена заключенными. Возможно, Артем Усс сможет в случае благоприятного разрешения ситуации оказаться в так называемом „списке по обмену“», — сказала Роза Чемерис. Депутат объяснила, что может помешать помочь Артему Уссу. «Ему и четверым другим россиянам грозит до 30 лет лишения свободы. На данный момент важно, как поведет себя Италия. Как известно, сейчас к власти пришла крайне правая партия, неоднократно делавшая резкие критичные заявления в отношении США, поэтому экстрадиция может затянуться. Оказывать помощь Артему будет затруднительно, поскольку введенные санкции запрещают адвокатам работать с россиянами, и как в таком случае осуществлять защиту задержанного, пока не совсем понятно», — отметила собеседница URA.RU. Сына губернатора Красноярского края и еще четырех россиян Вашингтон обвинил в уклонении от санкций и отмывании денег. Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Ему грозит 30 лет лишения свободы. Его отец считает, что арест имеет политический окрас.