Губернатор Красноярского края ответил на обвинения США в адрес сына

Обвинение США пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, в уклонении от санкций и отмывании денег имеют политический окрас. Такую оценку дал глава региона Александр Усс, комментируя задержание сына в Италии.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал Усс в своем telegram-канале.
Ранее Вашингтон обвинил сына губернатора Красноярского края и еще четырех россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. Американский Минюст сообщал, что Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Также обвиняемыми по делу проходит два нефтетрейдера — Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, их подозревают в нелегальных сделках с венесуэльской компанией.
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Обвинение США пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, в уклонении от санкций и отмывании денег имеют политический окрас. Такую оценку дал глава региона Александр Усс, комментируя задержание сына в Италии. «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал Усс в своем telegram-канале. Ранее Вашингтон обвинил сына губернатора Красноярского края и еще четырех россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. Американский Минюст сообщал, что Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Также обвиняемыми по делу проходит два нефтетрейдера — Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, их подозревают в нелегальных сделках с венесуэльской компанией.