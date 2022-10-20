Губернатор Красноярского края ответил на обвинения США в адрес сына

Губернатор Красноярского: заявления США в адрес Артема Усса имеют политический окрас
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Пресс-конференция посвященная предстоящему Красноярскому экономическому форуму-2018. Москва, кулак, усс александр
Александр Усс прокомментировал задержание сына в Италии по требованию США Фото:
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Обвинение США пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, в уклонении от санкций и отмывании денег имеют политический окрас. Такую оценку дал глава региона Александр Усс, комментируя задержание сына в Италии.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал Усс в своем telegram-канале.

Ранее Вашингтон обвинил сына губернатора Красноярского края и еще четырех россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. Американский Минюст сообщал, что Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Также обвиняемыми по делу проходит два нефтетрейдера — Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, их подозревают в нелегальных сделках с венесуэльской компанией.

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Обвинение США пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, в уклонении от санкций и отмывании денег имеют политический окрас. Такую оценку дал глава региона Александр Усс, комментируя задержание сына в Италии. «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал Усс в своем telegram-канале. Ранее Вашингтон обвинил сына губернатора Красноярского края и еще четырех россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. Американский Минюст сообщал, что Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Также обвиняемыми по делу проходит два нефтетрейдера — Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, их подозревают в нелегальных сделках с венесуэльской компанией.
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