Шольц признал недовольство немцев антироссийской политикой

22 октября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

По словам Шольца, не согласны с санкционной политикой представители почти всех политических взглядов Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От 20 до 30% граждан Германии не согласны с санкционной политикой в отношении России и помощью ФРГ Украине. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30% не согласны ни с санкционной политикой [в отношении России], ни с поставками оружия [Украине]», — цитирует Шольца Die Welt. Он добавил, что среди несогласных были представители почти всех политических взглядов. Несмотря на это, канцлер ФРГ заверил, что правительство Германии продолжит оказывать помощь Украине. Ранее Шольц объявил, что Германия больше не зависит от российского газа. Он отметил, что страна освободились от зависимости от российской энергии, передает Nation News. Ранее президент России Владимир Путин обсуждал с Шольцем идею запуска «Северного потока-2», однако, по словам российского лидера, канцлер ФРГ отказался принимать решение, сославшись на занятость, сообщает «Дни.ру».

От 20 до 30% граждан Германии не согласны с санкционной политикой в отношении России и помощью ФРГ Украине. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30% не согласны ни с санкционной политикой [в отношении России], ни с поставками оружия [Украине]», — цитирует Шольца Die Welt. Он добавил, что среди несогласных были представители почти всех политических взглядов. Несмотря на это, канцлер ФРГ заверил, что правительство Германии продолжит оказывать помощь Украине. Ранее Шольц объявил, что Германия больше не зависит от российского газа. Он отметил, что страна освободились от зависимости от российской энергии, передает Nation News. Ранее президент России Владимир Путин обсуждал с Шольцем идею запуска «Северного потока-2», однако, по словам российского лидера, канцлер ФРГ отказался принимать решение, сославшись на занятость, сообщает «Дни.ру».