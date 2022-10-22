22 октября 2022
21 октября 2022

47-летний ветеран Чеченской войны отправился из Челябинска на фронт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка. Челябинск
Среди мобилизованных есть добровольцы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Из Челябинска в Донбасс в рамках частичной мобилизации 23 октября отправился 47-летний ветеран боевых действий в Чечне. Как доброволец рассказал URA.RU, в боевых условиях его опыт будет полезен.

«Ветеран боевых действий в Первую чеченскую. Сейчас иду добровольно, чтобы поддержать. Навыки не забываются. Могу посоветовать: если желание есть, пусть приходят», — рассказал URA.RU челябинец.

Службу в Чечне собеседник агентства проходил с 1994 по 1995 годы в течении четырех с половиной месяцев. Мужчина отметил крепкие навыки, которые были получены в то время. Свой опыт ветеран передаст новичкам.

В Челябинске у военнослужащего остались супруга и сын, который заканчивает учебу в учебном заведении профессионального образования. По словам добровольца, он отправляется на фронт не один. В настоящее время медкомиссию проходит его товарищ.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После прохождения медобследования бойцы отправляются в воинские части для участия в боевом слаживании.

Отправка. Челябинск
Проводить челябинцев для участия в спецоперации собрались их близкие
Фото:
Отправка. Челябинск
Каждый мобилизованный отправился в полной экипировке
Фото:
Отправка. Челябинск
Отправка состоялась из военкомата Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска
Фото:
Отправка. Челябинск
Первоначально мобилизованных доставят для боевого слаживания в учебный центр
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Из Челябинска в Донбасс в рамках частичной мобилизации 23 октября отправился 47-летний ветеран боевых действий в Чечне. Как доброволец рассказал URA.RU, в боевых условиях его опыт будет полезен. «Ветеран боевых действий в Первую чеченскую. Сейчас иду добровольно, чтобы поддержать. Навыки не забываются. Могу посоветовать: если желание есть, пусть приходят», — рассказал URA.RU челябинец. Службу в Чечне собеседник агентства проходил с 1994 по 1995 годы в течении четырех с половиной месяцев. Мужчина отметил крепкие навыки, которые были получены в то время. Свой опыт ветеран передаст новичкам. В Челябинске у военнослужащего остались супруга и сын, который заканчивает учебу в учебном заведении профессионального образования. По словам добровольца, он отправляется на фронт не один. В настоящее время медкомиссию проходит его товарищ. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После прохождения медобследования бойцы отправляются в воинские части для участия в боевом слаживании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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