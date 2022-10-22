Из Челябинска в Донбасс в рамках частичной мобилизации 23 октября отправился 47-летний ветеран боевых действий в Чечне. Как доброволец рассказал URA.RU, в боевых условиях его опыт будет полезен.
«Ветеран боевых действий в Первую чеченскую. Сейчас иду добровольно, чтобы поддержать. Навыки не забываются. Могу посоветовать: если желание есть, пусть приходят», — рассказал URA.RU челябинец.
Службу в Чечне собеседник агентства проходил с 1994 по 1995 годы в течении четырех с половиной месяцев. Мужчина отметил крепкие навыки, которые были получены в то время. Свой опыт ветеран передаст новичкам.
В Челябинске у военнослужащего остались супруга и сын, который заканчивает учебу в учебном заведении профессионального образования. По словам добровольца, он отправляется на фронт не один. В настоящее время медкомиссию проходит его товарищ.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После прохождения медобследования бойцы отправляются в воинские части для участия в боевом слаживании.
Проводить челябинцев для участия в спецоперации собрались их близкие
Из Челябинска в Донбасс в рамках частичной мобилизации 23 октября отправился 47-летний ветеран боевых действий в Чечне. Как доброволец рассказал URA.RU, в боевых условиях его опыт будет полезен. «Ветеран боевых действий в Первую чеченскую. Сейчас иду добровольно, чтобы поддержать. Навыки не забываются. Могу посоветовать: если желание есть, пусть приходят», — рассказал URA.RU челябинец. Службу в Чечне собеседник агентства проходил с 1994 по 1995 годы в течении четырех с половиной месяцев. Мужчина отметил крепкие навыки, которые были получены в то время. Свой опыт ветеран передаст новичкам. В Челябинске у военнослужащего остались супруга и сын, который заканчивает учебу в учебном заведении профессионального образования. По словам добровольца, он отправляется на фронт не один. В настоящее время медкомиссию проходит его товарищ. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После прохождения медобследования бойцы отправляются в воинские части для участия в боевом слаживании.