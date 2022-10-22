Среди мобилизованных есть добровольцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из Челябинска в Донбасс в рамках частичной мобилизации 23 октября отправился 47-летний ветеран боевых действий в Чечне. Как доброволец рассказал URA.RU, в боевых условиях его опыт будет полезен.

«Ветеран боевых действий в Первую чеченскую. Сейчас иду добровольно, чтобы поддержать. Навыки не забываются. Могу посоветовать: если желание есть, пусть приходят», — рассказал URA.RU челябинец.

Службу в Чечне собеседник агентства проходил с 1994 по 1995 годы в течении четырех с половиной месяцев. Мужчина отметил крепкие навыки, которые были получены в то время. Свой опыт ветеран передаст новичкам.

В Челябинске у военнослужащего остались супруга и сын, который заканчивает учебу в учебном заведении профессионального образования. По словам добровольца, он отправляется на фронт не один. В настоящее время медкомиссию проходит его товарищ.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После прохождения медобследования бойцы отправляются в воинские части для участия в боевом слаживании.

Проводить челябинцев для участия в спецоперации собрались их близкие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый мобилизованный отправился в полной экипировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отправка состоялась из военкомата Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU