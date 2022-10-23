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В Перми открыли продажу билетов на концерт «На-На»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, на-на, нанайцы
«На-На» поет песни с 1989 года Фото:

В Перми выступит легендарная группа «На-На». Коллектив, основанный еще в конце 1980-х, даст концерт в клубе «Свобода» 18 ноября. Продажа билетов уже началась.

«Легендарная группа НА-НА. Все самое лучшее. Концерт-холл „Свобода“, 18 ноября», — говорится в анонсе на сервисе kassy.ru. Билет на танцпол обойдется любителям группы в 2500 рублей, а за столиком в VIP-зоне — в 5000.

«На-На» была создана в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Сейчас в составе группы четыре солиста: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин, Леонид Семидьянов и два музыканта. Они исполняют как старые хиты, так и новые песни, говорится на сайте коллектива.

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В Перми выступит легендарная группа «На-На». Коллектив, основанный еще в конце 1980-х, даст концерт в клубе «Свобода» 18 ноября. Продажа билетов уже началась. «Легендарная группа НА-НА. Все самое лучшее. Концерт-холл „Свобода“, 18 ноября», — говорится в анонсе на сервисе kassy.ru. Билет на танцпол обойдется любителям группы в 2500 рублей, а за столиком в VIP-зоне — в 5000. «На-На» была создана в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Сейчас в составе группы четыре солиста: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин, Леонид Семидьянов и два музыканта. Они исполняют как старые хиты, так и новые песни, говорится на сайте коллектива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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