В Перми открыли продажу билетов на концерт «На-На»

«На-На» поет песни с 1989 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми выступит легендарная группа «На-На». Коллектив, основанный еще в конце 1980-х, даст концерт в клубе «Свобода» 18 ноября. Продажа билетов уже началась.

«Легендарная группа НА-НА. Все самое лучшее. Концерт-холл „Свобода“, 18 ноября», — говорится в анонсе на сервисе kassy.ru. Билет на танцпол обойдется любителям группы в 2500 рублей, а за столиком в VIP-зоне — в 5000.

«На-На» была создана в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Сейчас в составе группы четыре солиста: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин, Леонид Семидьянов и два музыканта. Они исполняют как старые хиты, так и новые песни, говорится на сайте коллектива.