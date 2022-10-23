23 октября 2022
22 октября 2022

Министр просвещения РФ лично наградил пермского педагога

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в Реутове. Московская область, Реутов, мишустин михаил, кравцов сергей
Сергей Кравцов отметил пермскую учительницу (архивное фото) Фото:

Жительница Лысьвы (Пермский край) Ольга Пилепенко получила награду из рук министра просвещения России Сергея Кравцова. Она победила в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов допобразования.

«В Казани Министр просвещения Сергей Кравцов наградил педагога дополнительного образования школы для детей с ОВЗ (г. Лысьва) Ольгу Пилепенко. Она стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования в области физической культуры и спорта в номинации „Право быть равным“», — сообщается в telegram-канале минобразования Пермского края.

Награждение состоялось в рамках форума школьных спортивных клубов, который объединил специалистов со всей страны. Пилепенко в лысьвенской школе для детей с ОВЗ преподает физкультуру.

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Жительница Лысьвы (Пермский край) Ольга Пилепенко получила награду из рук министра просвещения России Сергея Кравцова. Она победила в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов допобразования. «В Казани Министр просвещения Сергей Кравцов наградил педагога дополнительного образования школы для детей с ОВЗ (г. Лысьва) Ольгу Пилепенко. Она стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования в области физической культуры и спорта в номинации „Право быть равным“», — сообщается в telegram-канале минобразования Пермского края. Награждение состоялось в рамках форума школьных спортивных клубов, который объединил специалистов со всей страны. Пилепенко в лысьвенской школе для детей с ОВЗ преподает физкультуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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