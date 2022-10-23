Министр просвещения РФ лично наградил пермского педагога

Сергей Кравцов отметил пермскую учительницу (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Лысьвы (Пермский край) Ольга Пилепенко получила награду из рук министра просвещения России Сергея Кравцова. Она победила в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов допобразования.

«В Казани Министр просвещения Сергей Кравцов наградил педагога дополнительного образования школы для детей с ОВЗ (г. Лысьва) Ольгу Пилепенко. Она стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования в области физической культуры и спорта в номинации „Право быть равным“», — сообщается в telegram-канале минобразования Пермского края.

Награждение состоялось в рамках форума школьных спортивных клубов, который объединил специалистов со всей страны. Пилепенко в лысьвенской школе для детей с ОВЗ преподает физкультуру.