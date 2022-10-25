Свердловские предприятия ищут рабочих в других регионах из-за дефицита кадров

Предприятия ОПК Свердловской области нуждаются в рабочей силе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские предприятия оборонно-промышленного комплекса готовы принимать в штат сотрудников из других регионов, чтобы закрыть потребность в рабочей силе. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

«В связи с проведением специальной военной операции значительно выросло количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — сообщила Бордюгова во время заседания регионального заксобрания. Ее слова приводит ТАСС. Она сообщила, что для работы на свердловских заводах готовятся подбирать рабочих из других регионов, которые должны будут переехать.

Она не уточнила, из каких городов планируется привлекать специалистов и каков дефицит кадров. Однако по официальным данным, опубликованным в августе, до конца года заводам нужно набрать шесть тысяч человек.

Ранее свердловские предприятия выражали готовность предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Их планировали устроить в 50 организаций.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней населения республик.