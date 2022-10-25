Мобилизованные екатеринбуржцы отправились из Чкаловского военного комиссариата в учебный центр, после, военнослужащие поедут в Челябинскую область. Из военкомата уехали 18 человек.
«Как нам сказали, сперва нас отправят в 32 военный городок, на получение обмундирования и зарплатных карт. Далее мы отправимся на полигон в Челябинскую область, для подготовки к специальной военной операции», — рассказал корреспонденту URA.RU один из мобилизованных.
В одну маршрутку 18 человек не влезло, сперва отправили 13 мужчин, вторым автобусом повезли еще 5. «Мобилизованные ждали своего отъезда в здании военкомата», — передает журналист агентства.
Вначале недели из Чкаловского военкомата Екатеринбурга отправили отряд мобилизованных. Десятки екатеринбуржцев отправились на военные сборы для участия в спецоперации.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов.
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