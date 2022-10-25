Свердловских мобилизованных отправили в Челябинскую область. Видео

26 октября 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Из 32 военного городка мобилизованные свердловчане отправляются на челябинские полигоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные екатеринбуржцы отправились из Чкаловского военного комиссариата в учебный центр, после, военнослужащие поедут в Челябинскую область. Из военкомата уехали 18 человек. «Как нам сказали, сперва нас отправят в 32 военный городок, на получение обмундирования и зарплатных карт. Далее мы отправимся на полигон в Челябинскую область, для подготовки к специальной военной операции», — рассказал корреспонденту URA.RU один из мобилизованных. В одну маршрутку 18 человек не влезло, сперва отправили 13 мужчин, вторым автобусом повезли еще 5. «Мобилизованные ждали своего отъезда в здании военкомата», — передает журналист агентства. Вначале недели из Чкаловского военкомата Екатеринбурга отправили отряд мобилизованных. Десятки екатеринбуржцев отправились на военные сборы для участия в спецоперации. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов.

Мобилизованные екатеринбуржцы отправились из Чкаловского военного комиссариата в учебный центр, после, военнослужащие поедут в Челябинскую область. Из военкомата уехали 18 человек. «Как нам сказали, сперва нас отправят в 32 военный городок, на получение обмундирования и зарплатных карт. Далее мы отправимся на полигон в Челябинскую область, для подготовки к специальной военной операции», — рассказал корреспонденту URA.RU один из мобилизованных. В одну маршрутку 18 человек не влезло, сперва отправили 13 мужчин, вторым автобусом повезли еще 5. «Мобилизованные ждали своего отъезда в здании военкомата», — передает журналист агентства. Вначале недели из Чкаловского военкомата Екатеринбурга отправили отряд мобилизованных. Десятки екатеринбуржцев отправились на военные сборы для участия в спецоперации. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов.