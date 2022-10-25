25 октября 2022

Свердловских мобилизованных отправили в Челябинскую область. Видео

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Из 32 военного городка мобилизованные свердловчане отправляются на челябинские полигоны Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные екатеринбуржцы отправились из Чкаловского военного комиссариата в учебный центр, после, военнослужащие поедут в Челябинскую область. Из военкомата уехали 18 человек.

«Как нам сказали, сперва нас отправят в 32 военный городок, на получение обмундирования и зарплатных карт. Далее мы отправимся на полигон в Челябинскую область, для подготовки к специальной военной операции», — рассказал корреспонденту URA.RU один из мобилизованных.

В одну маршрутку 18 человек не влезло, сперва отправили 13 мужчин, вторым автобусом повезли еще 5. «Мобилизованные ждали своего отъезда в здании военкомата», — передает журналист агентства.

Вначале недели из Чкаловского военкомата Екатеринбурга отправили отряд мобилизованных. Десятки екатеринбуржцев отправились на военные сборы для участия в спецоперации.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов.

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Мобилизованные екатеринбуржцы отправились из Чкаловского военного комиссариата в учебный центр, после, военнослужащие поедут в Челябинскую область. Из военкомата уехали 18 человек. «Как нам сказали, сперва нас отправят в 32 военный городок, на получение обмундирования и зарплатных карт. Далее мы отправимся на полигон в Челябинскую область, для подготовки к специальной военной операции», — рассказал корреспонденту URA.RU один из мобилизованных. В одну маршрутку 18 человек не влезло, сперва отправили 13 мужчин, вторым автобусом повезли еще 5. «Мобилизованные ждали своего отъезда в здании военкомата», — передает журналист агентства. Вначале недели из Чкаловского военкомата Екатеринбурга отправили отряд мобилизованных. Десятки екатеринбуржцев отправились на военные сборы для участия в спецоперации. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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