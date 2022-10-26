Многодетный свердловчанин задержался в части для мобилизованных из-за путаницы в военкомате. Видео

26 октября 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

К самой части у Анатолия претензий нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Многодетный житель Нижнего Тагила Анатолий (39 лет) задержался в воинской части в Елани, куда отправляют мобилизованных со всего Урала, из-за неразберихи в военкомате. Об этом стало известно из разговора мужчины с депутатом Госдумы Максимом Ивановым, свидетелем которого стал корреспондент URA.RU. Анатолия призвали 25 сентября. Тогда директива Минобороны об освобождении многодетных отцов от призыва не действовала. Анатолий учился в военно-медицинском институте (звание — старший лейтенант), а в обычной жизни работает травматологом-ортопедом в нижнетагильской клинике. Его старшему ребенку — 14 лет, среднему — семь, младшему — два года. «Вы обращались в штаб полка?» — спросил у Анатолия один из командиров. «Да, у меня зарегистрировано [обращение] к майору Власову, копия есть рапорта», — ответил Анатолий. «[Имею в виду] полка, нашего полка» — уточнил командир. «Да, мне сказали идти в отдел кадров дивизии, там сказали писать рапорт, потом сказали, что нужно ходатайство от военкома. Я военкому звонил, он у нас на больничном. У меня жена приехала в военкомат, и ее оттуда, мягко говоря, послали», — рассказал Анатолий. «Военкоматы вот так работают», — посетовал командир. Иванов, в свою очередь, пообещал вернуть военнослужащего домой. «Как в Тагил поедем, приглашайте, чтоб к вам заехали», — сказал Анатолию депутат. «Кто был мобилизован до 4 октября, на них распространялся 31-й федеральный закон, а 4 октября вышла директива Генштаба, где было пояснение, что мужчины с тремя и более детьми подлежат возвращению домой», — объяснил Иванов, почему Анатолий вообще оказался в расположении.

Многодетный житель Нижнего Тагила Анатолий (39 лет) задержался в воинской части в Елани, куда отправляют мобилизованных со всего Урала, из-за неразберихи в военкомате. Об этом стало известно из разговора мужчины с депутатом Госдумы Максимом Ивановым, свидетелем которого стал корреспондент URA.RU. Анатолия призвали 25 сентября. Тогда директива Минобороны об освобождении многодетных отцов от призыва не действовала. Анатолий учился в военно-медицинском институте (звание — старший лейтенант), а в обычной жизни работает травматологом-ортопедом в нижнетагильской клинике. Его старшему ребенку — 14 лет, среднему — семь, младшему — два года. «Вы обращались в штаб полка?» — спросил у Анатолия один из командиров. «Да, у меня зарегистрировано [обращение] к майору Власову, копия есть рапорта», — ответил Анатолий. «[Имею в виду] полка, нашего полка» — уточнил командир. «Да, мне сказали идти в отдел кадров дивизии, там сказали писать рапорт, потом сказали, что нужно ходатайство от военкома. Я военкому звонил, он у нас на больничном. У меня жена приехала в военкомат, и ее оттуда, мягко говоря, послали», — рассказал Анатолий. «Военкоматы вот так работают», — посетовал командир. Иванов, в свою очередь, пообещал вернуть военнослужащего домой. «Как в Тагил поедем, приглашайте, чтоб к вам заехали», — сказал Анатолию депутат. «Кто был мобилизован до 4 октября, на них распространялся 31-й федеральный закон, а 4 октября вышла директива Генштаба, где было пояснение, что мужчины с тремя и более детьми подлежат возвращению домой», — объяснил Иванов, почему Анатолий вообще оказался в расположении.