Юристы бесплатно помогут мобилизованным челябинцам и их родным

Юристы бесплатно помогут ухудящим на рофнт челябинцам и всем членам их семейц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителям Челябинской области, призванным в армию в рамках частичной мобилизации, предоставят бесплатную юридическую помощь. Такое же право предоставят членам их семей. Эту меру поддержки в общем пакете утвердило 27 октября законодательное собрание региона.

Мобилизованным, а также их родителям, супругам и детям — независимо от возраста — предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи. Данное предложение внес губернатор Алексей Текслер по итогам консультаций с Общественной палатой области.

«Вопрос актуальный. У людей иногда возникают вопросы, в решении которых могут помочь юристы. В том числе, речь идет об оформлении мер поддержки регионального и федерального уровня», — пояснил спикер ЗСО Александр Лазарев.

Также парламентарии одобрили сразу два законопроекта, внесенных по инициативе главы региона и значительно расширяющих перечень региональных мер поддержки. В том числе, выплаты по 50 тысяч рублей получат все мобилизованные, включая добровольцев. Их дети смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и отдохнуть в оздоровительных лагерях. Продолжат действовать и принимавшиеся с начала октября прежние меры поддержки, включая выплаты по 20 тысяч рублей на детей.

Они также распространяются на семьи добровольцев, обратившихся в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. При отправках призванных по мобилизации дежурить в военкоматах будут сотрудники органов соцзащиты и сферы образования. Они помогут оформить заявления на льготы.