Суд Перми начнет рассмотрение иска дочери погибшей на пороховом заводе

Дочь погибшей на пороховом заводе считает, что выплаченной компенсации не достаточно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В ноябре суд Кировского района Перми начнет рассматривать гражданский иск дочери погибшей сотрудницы Пермского порохового завода. Об этом сообщает издание Properm. Трагедия произошла вечером 1 мая этого года, при пожаре на предприятии скончалась 59-летняя женщина.

«Ссылаясь на нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, дочь работницы порохового завода просит взыскать с предприятия сумму недополученного ее погибшей матерью заработка, компенсацию морального вреда и иные выплаты, всего на сумму более 10 млн рублей. Ее родные получили компенсацию от предприятия, но она оказалась меньше прописанного в коллективном договоре, считают адвокаты истцов. Как сообщили журналисту Properm.ru в суде, всего было четверо пострадавших во время ЧП 1 мая 2022. Ранее сообщалось о троих погибших женщинах — одна скончалась в момент взрыва, две других умерли в реанимации», — передает издание.

Как рассказали в суде, представитель оборонного предприятия не признает заявленные требования и говорит о завышенном размере компенсации. Юристы завода считают, что дочь погибшей, будучи совершеннолетней и трудоспособной, на иждивении пострадавшей не находилась и, по их утверждению, доказательства вины предприятия в причине гибели нет. В отзыве на иск отмечается, что руководство завода выплатило родственнице матпомощь в общей сложности 4,8 млн рублей.

После трагедии 1 мая было возбуждено уголовное дело. По информации Properm, на сегодня пока не предъявлены обвинения никому из возможных виновников. Ранее URA.RU сообщало, что 22 октября на пермском пороховом заводе снова произошло возгорание, погибло 3 человека, одного госпитализировали с ожогами.