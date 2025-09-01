Для дачников появился новый запрет

Дачникам запретили продавать постройки отдельно от земельного участка
В России дачникам запрещено будет делить садовые дома между собственниками
В России дачникам запрещено будет делить садовые дома между собственниками

Владельцам дачных участков и домов, которые занимаются садоводством и огородничеством, запретили продавать постройки отдельно от земельного участка, а также делить жилые и садовые дома между собственниками. Об этом сообщает вступивший с 1 сентября закон 353-ФЗ от 31.07.2025.

«Теперь дачникам запрещено продавать жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и иные объекты отдельно от участка», — сказано в сообщении. Также, отмечается, что запрет распространяется и на разделение гаражей, а также иных хозяйственных построек на территории. 

Ранее сообщалось, что в России начинают действовать обновленные правила изъятия заброшенных земельных участков. Теперь одним из оснований станет отсутствие на участке построенного и официально зарегистрированного объекта. Изменения распространяются на владельцев, которые не осваивают земельные участки по целевому назначению и не осуществляют на них строительные работы.

