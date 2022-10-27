Пенсионеры получат надбавки с 1 ноября: что еще изменится в России

Шахтерам и летчикам повысят пенсии в следующем месяце

28 октября 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Надбавку к пенсии получат летчики, шахтеры, а также те, кто прекратил трудовую деятельность этим летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шахтеров и летчиков ждут надбавки к пенсиям, а госорганы перейдут на российское ПО. URA.RU приводит главные изменения в России с 1 ноября. Некоторые категории россиян 1 ноября получат надбавку к пенсии. Среди них будут летчики и шахтеры и те, кому накануне исполнилось 80 лет. Также надбавку получат те, кто достиг определенного стажа на Крайнем Севере или прекратил трудовую деятельность этим летом, передает MK.RU .

. Госорганам помогут перейти на российское программное обеспечение. С 1 ноября в силу вступает постановление правительства, согласно которому ПО, право на которое принадлежит России, разрешат использовать на условиях открытой лицензии. Органам государственной власти будет запрещено использование иностранного софта с 2025 года, пишет RT.

На стадионах со 2 ноября будут установлены турникеты и моторизированные калитки. Устройства будут оснащены стационарными считывающими устройствами. Компьютер будет считывать Fan ID болельщика, после чего разрешать или запрещать доступ. По данным «Национальной службы новостей», закон о введении в России FanID вступил в силу 1 июня 2022 года.

Таможенникам с 7 ноября разрешат блокировать движение автотранспорта на всей территории РФ. До этого сотрудники таможенной службы могли останавливать автомобили лишь в некоторых регионах. Правительственная комиссия одобрила эту инициативу еще 19 января 2022 года, сообщает РАПСИ.

Кредиторы смогут запрашивать информацию о мобилизации клиентов через ФНС с 23 ноября;

Биометрические загранпаспорта с 30 ноября смогут выдаваться сотрудниками МВД. Также с 1 декабря оформлять загранпаспорта россияне смогут через работников многофункциональных центров.

Шахтеров и летчиков ждут надбавки к пенсиям, а госорганы перейдут на российское ПО. URA.RU приводит главные изменения в России с 1 ноября.