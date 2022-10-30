Вице-мэр Екатеринбурга удержал контроль над миллионами, назначив друга из Минобороны

31 октября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Алексей Бубнов переломил ход аппаратной интриги на третьем этаже горадминистрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов сохранил контроль над финансовоемким активом городских властей — МБУ «Горсвет». Новым директором предприятия, отвечающего за освещение городских улиц, стал Александр Борунов. Источники URA.RU в муниципальной власти называют его давним знакомым Бубнова. По данным сервиса СБИС, Борунов стал директором «Горсвета» 15 октября. Прежде он входил в состав учредителей ООО «Промдевелопмент «Белоярский» и ООО «Флэт-Девелопмент». При этом на сайте мэрии директором «Горсвета» по-прежнему указан Николай Петухов, возглавлявший МБУ с 2008 года. «Петухова временно перевели на позицию замдиректора — пока не найдет себе новую работу», — поделился один из собеседников агентства. «Борунова привел Бубнов. Они общаются со времен работы в структурах Минобороны», — добавил второй источник. С 2010-го по 2013 годы Бубнов был замом руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа — филиала управления заказчика капстроительства Минобороны РФ. Узнать, действительно ли он пересекался с Боруновым в то время, у самого Бубнова к моменту публикации не удалось: чиновник был недоступен для комментариев. Новость по теме Вице-мэр Екатеринбурга дерзко захватил контроль над миллиардами В сентябре URA.RU рассказывало, что Бубнов фактически утратил контроль над МКУ «Городское благоустройство», которое формально находится в его подчинении и оперирует бюджетными миллиардами, выделяемыми на дорожные ремонты и благоустройство. Директором учреждения стал друг вице-мэра по строительству Рустама Галямова Евгений Поляков. Предполагалось, что под контроль Галямова могут передать и «Горсвет». Но, по слухам, он отказался брать ответственность за проблемное предприятие еще в начале года и своего человека на место Петухова мэру Алексею Орлову не предлагал. «Горсвет» распоряжается всеми световыми опорами в Екатеринбурге. Ежегодные обороты предприятия собеседники во власти оценивают в 800 миллионов — 1,2 миллиарда рублей.

Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов сохранил контроль над финансовоемким активом городских властей — МБУ «Горсвет». Новым директором предприятия, отвечающего за освещение городских улиц, стал Александр Борунов. Источники URA.RU в муниципальной власти называют его давним знакомым Бубнова. По данным сервиса СБИС, Борунов стал директором «Горсвета» 15 октября. Прежде он входил в состав учредителей ООО «Промдевелопмент «Белоярский» и ООО «Флэт-Девелопмент». При этом на сайте мэрии директором «Горсвета» по-прежнему указан Николай Петухов, возглавлявший МБУ с 2008 года. «Петухова временно перевели на позицию замдиректора — пока не найдет себе новую работу», — поделился один из собеседников агентства. «Борунова привел Бубнов. Они общаются со времен работы в структурах Минобороны», — добавил второй источник. С 2010-го по 2013 годы Бубнов был замом руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа — филиала управления заказчика капстроительства Минобороны РФ. Узнать, действительно ли он пересекался с Боруновым в то время, у самого Бубнова к моменту публикации не удалось: чиновник был недоступен для комментариев. В сентябре URA.RU рассказывало, что Бубнов фактически утратил контроль над МКУ «Городское благоустройство», которое формально находится в его подчинении и оперирует бюджетными миллиардами, выделяемыми на дорожные ремонты и благоустройство. Директором учреждения стал друг вице-мэра по строительству Рустама Галямова Евгений Поляков. Предполагалось, что под контроль Галямова могут передать и «Горсвет». Но, по слухам, он отказался брать ответственность за проблемное предприятие еще в начале года и своего человека на место Петухова мэру Алексею Орлову не предлагал. «Горсвет» распоряжается всеми световыми опорами в Екатеринбурге. Ежегодные обороты предприятия собеседники во власти оценивают в 800 миллионов — 1,2 миллиарда рублей.