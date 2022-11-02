Эрдоган заступился за Путина и раскритиковал мировых лидеров

03 ноября 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заступился за российского президента Владимира Путина Фото: Официальный сайт Президента РФ Мировые лидеры неправильно относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил после общения с главами во время саммита Европейского политического сообщества в Праге. «С кем бы я ни разговаривал в Праге, все выступают против него. Я им сказал, что это неправильно. Если на вас нападут как на лидера, вы не примете это», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber. Турецкий лидер подчеркнул, что Путин не из тех людей, которые будут отступать, когда почувствует на себе давление. «Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете „да“ таким нападкам? Это вряд ли», — резюмировал он. Ранее Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за сотрудничество и конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Эрдоган отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по России и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России. Немецкие пользователи также уличили Соединенные Штаты Америки и страны Европы в обострении российско-украинского конфликта. После заявления Путина о риске «глобальной катастрофы» при прямом столкновении России с НАТО и читатели британского издания Daily Mail выступили с поддержкой российского лидера.

Мировые лидеры неправильно относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил после общения с главами во время саммита Европейского политического сообщества в Праге. «С кем бы я ни разговаривал в Праге, все выступают против него. Я им сказал, что это неправильно. Если на вас нападут как на лидера, вы не примете это», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber. Турецкий лидер подчеркнул, что Путин не из тех людей, которые будут отступать, когда почувствует на себе давление. «Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете „да“ таким нападкам? Это вряд ли», — резюмировал он. Ранее Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за сотрудничество и конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Эрдоган отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по России и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России. Немецкие пользователи также уличили Соединенные Штаты Америки и страны Европы в обострении российско-украинского конфликта. После заявления Путина о риске «глобальной катастрофы» при прямом столкновении России с НАТО и читатели британского издания Daily Mail выступили с поддержкой российского лидера.