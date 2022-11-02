02 ноября 2022

Эрдоган: Шольц захотел найти общий язык с Путиным

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Эрдоган заявил, что Шольц изменил позицию насчет РФ Фото:
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Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по России и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии [Олаф] Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении [президента России Владимира] Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу A-Haber, передает его слова газета Sabah.

Ранее читатели немецкого журнала Spiegel попросили Шольца взять пример с Путина, который, по их мнению, сделал все, чтобы спасти своих граждан от разрушительных последствий санкций. До этого канцлера ФРГ обвинили в двойных стандартах из-за Украины.

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Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по России и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии [Олаф] Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении [президента России Владимира] Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу A-Haber, передает его слова газета Sabah. Ранее читатели немецкого журнала Spiegel попросили Шольца взять пример с Путина, который, по их мнению, сделал все, чтобы спасти своих граждан от разрушительных последствий санкций. До этого канцлера ФРГ обвинили в двойных стандартах из-за Украины.
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