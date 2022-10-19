Немцы заступились за Путина, предложив вариант окончания СВО

19 октября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Путин защищает свою страну, считают немецкие пользователи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие пользователи уличили Соединенные Штаты Америки и страны Европы в обострении российско-украинского конфликта. Так читатели немецкого издания Welt отреагировали на заявление немецкого военного историка Зенке Найтцеля, назвавшего российскую спецоперацию «рискованной игрой Путина». «Это не игра. Путин всегда объяснял Западу свою позицию по безопасности. Но США играют на своей шахматной доске, представляя Украину в роли пешки», — написал один из читателей Welt в Twitter (заблокирован в РФ). По мнению пользователей, украинские власти затягивают спецоперацию, отказываясь от мирных переговоров с Россией. «Если бы Киев соглашался на переговоры, страданий на Украине можно было бы избежать», — написал читатель. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно понять, что переговоры — единственный выход из ситуации», — поддержал его другой комментатор. Немецкие читатели опасаются бесполезного ввязывания в конфликт. «Наше правительство, ввязываясь в этот конфликт, ведет себя еще рискованнее», — подчеркнул один из них. «Путин не играет в игру, он защищает свою страну», — резюмировал другой. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявил денацификацию и демилитаризацию Украины. Согласно опросам ВЦИОМ, порядка 70% россиян на протяжении полугода стабильно продолжают поддерживать решение о проведении спецоперации на Украине, передает РАПСИ.

Немецкие пользователи уличили Соединенные Штаты Америки и страны Европы в обострении российско-украинского конфликта. Так читатели немецкого издания Welt отреагировали на заявление немецкого военного историка Зенке Найтцеля, назвавшего российскую спецоперацию «рискованной игрой Путина». «Это не игра. Путин всегда объяснял Западу свою позицию по безопасности. Но США играют на своей шахматной доске, представляя Украину в роли пешки», — написал один из читателей Welt в Twitter (заблокирован в РФ). По мнению пользователей, украинские власти затягивают спецоперацию, отказываясь от мирных переговоров с Россией. «Если бы Киев соглашался на переговоры, страданий на Украине можно было бы избежать», — написал читатель. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно понять, что переговоры — единственный выход из ситуации», — поддержал его другой комментатор. Немецкие читатели опасаются бесполезного ввязывания в конфликт. «Наше правительство, ввязываясь в этот конфликт, ведет себя еще рискованнее», — подчеркнул один из них. «Путин не играет в игру, он защищает свою страну», — резюмировал другой. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявил денацификацию и демилитаризацию Украины. Согласно опросам ВЦИОМ, порядка 70% россиян на протяжении полугода стабильно продолжают поддерживать решение о проведении спецоперации на Украине, передает РАПСИ.