В Екатеринбурге открыли центр, который спасет людей с нарушениями речи

В Екатеринбурге открылся центр для лечения и профилактики заболеваний речевого аппарата

В ЦГКБ №1 открылся единственный в Свердловской области фониатрический центр Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Центральной городской клинической больнице №1 (Екатеринбург) открылся центр для лечения и профилактики заболеваний речевого аппарата. Это единственный государственный фониатрический центр в Свердловской области и третий в России. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики (ДИП).

«В ЦГКБ №1 открылся единственный в Свердловской области городской фониатрический центр. В России аналогичный есть в Москве и Омске», — сказано в сообщении ДИПа.

В составе медицинской службы работает команда специалистов с опытом реабилитации взрослых и детей. «Широкие возможности современного оборудования позволяют врачам выявлять предраковые изменения в ротовой полости. Это позволяет диагностировать ранние формы рака и различные патологии гортани», — отметили в департаменте информполитики региона.

Ранее агентство писало, что в столице Урала открыли «Коронарный центр», аналогов которому нет ни в России, ни в мире. В клинике будут применяться уникальные технологии предупреждения сердечных болезней. Это позволит кардинально изменить ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Свердловской области.