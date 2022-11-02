По делу о нападении на пермский университет допросят врача-психиатра

Бекмансуров считает, что экспертиза была проведена некорректно Фото: Максим Анфалов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

По делу о нападении на пермский госуниверситет допросят врача-психиатра, который оценит основания для проведения повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы. Дату допроса озвучил судья Сергей Коробейников во время заседания.

«Считаю обоснованным ходатайство государственного обвинителя о допросе врача-психиатра Аллы Гуриной. Допрос состоится 8 ноября в 11:30 по видео-конференцсвязи», — объявил Коробейников.

Гурина должна будет оценить основания для проведения повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы. Также она прокомментирует нарушения, на которые указал Бекмансуров при проведении экспертизы во время предварительного следствия.

Ранее нападавший заявлял, что страдает психиатрическим расстройством. По его словам, предыдущая экспертиза была проведена некорректно.

Стрельбу в пермском классическом университете Бекмансуров устроил 21 сентября 2020 года. В результате нападения 6 человек погибли, более 10 получили ранения.