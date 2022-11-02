Исторический сквер, обновленный к 300-летию Екатеринбурга, прошел приемку раньше срока

Благоустройство центрального городского сквера проходило все лето Фото: Размик Закарян © URA.RU

Исторический сквер, который благоустраивали в честь 300-летия Екатеринбурга, наконец-то стал доступен для горожан. 28 октября в нем закончились все ремонтные работы. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города.

«Сквер был возведен в 1973 году в честь 250-летия Екатеринбурга, но за это время некоторые элементы пришли в негодность и возникла потребность в проведении их обновления. Накануне 300-летия города Администрация Екатеринбурга и правительство Свердловской области приняли решение о выделении средств на эти цели», — заявил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

По его слова, ремонтные работы проводились в течение всего лета и были завершены 28 октября. За это время строители полностью заменили бетонные и гранитные покрытия, восстановили газоны на площади 10 тысяч квадратных метров, установили 92 скамейки и порядка 200 урн.

Бубнов поблагодарил работников подрядной организации, которые выполняли ремонтные работы. «Обновленный Исторический сквер — это подарок жителям Екатеринбурга к юбилею города. Надеюсь, что при бережном обращении мы еще лет 50 не будем возвращаться к его ремонту», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик мэрии Екатеринбурга — ООО «Лев» — завершит большой ремонт Исторического сквера к 20 октября, хотя дедлайном была дата 15 ноября. Исторический сквер был закрыт с июля 2022 года в связи с ремонтными работами. Согласно контракту на 150 миллионов рублей, подрядчик должен был заменить плитки, бордюры, скамейки и урны, отремонтировать тротуары и уложить новый газон.