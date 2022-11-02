Осенью пермяки выиграли в лотерею 112 млн рублей

Всего пермяки за осень приобрели 340 тысяч выигрышных билетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Пермского края с начала осени купили более 340 тысяч выигрышных билетов. Общая сумма призов составила более 112 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Этой осенью жители Перми и Пермского края приобрели более 341 000 выигрышных лотерейных билетов, распространяемых под брендом „Столото“. Они принесли своим обладателям 112 286 267 рублей», — рассказали в «Столото».

21 человек выиграл от 100 до 500 тысяч рублей, один получил приз более 500 тысяч, еще трое стали миллионерами. Один из них выиграл недавно 2,2 млн, купив билет за 60 рублей.