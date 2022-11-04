04 ноября 2022

Более 200 дорожников вышли на очистку снега в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега на улицах города. Пермь, уборка снега, трактор, уборка дорог
286 дорожны рабочих вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы почистить снег (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на очистку снега днем 5 ноября вышли 268 дорожных рабочих. К тому же было задействовано 114 единиц уборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.

«В день [5 ноября] для очистки улиц от снега использовалось 114 единиц уборочной техники, из них 38 КДМ для очистки и обработки ПГМ проезжих частей и 41 трактор — для очистки тротуаров. Также задействовано 268 дорожников», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в ночь на 5 ноября было задействовано 130 единиц уборочной техники. Город от снега чистили 59 дорожных рабочих. Чтобы устранить скользкость на дорогах, использовано 96 тонн противогололедного материала, тротуары и остановки посыпали десятью тоннами фракционированного песка.

Ранее URA.RU писало, что выезд из Асбеста перекрыли из-за сильного снегопада в Свердловской области. Дело в том, что на трассах в Белоярский, Рефтинский, Малышева и Грязновское складывается неблагоприятная дорожная ситуация, вызванная обильным выпадением снега.

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В Екатеринбурге на очистку снега днем 5 ноября вышли 268 дорожных рабочих. К тому же было задействовано 114 единиц уборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале. «В день [5 ноября] для очистки улиц от снега использовалось 114 единиц уборочной техники, из них 38 КДМ для очистки и обработки ПГМ проезжих частей и 41 трактор — для очистки тротуаров. Также задействовано 268 дорожников», — говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что в ночь на 5 ноября было задействовано 130 единиц уборочной техники. Город от снега чистили 59 дорожных рабочих. Чтобы устранить скользкость на дорогах, использовано 96 тонн противогололедного материала, тротуары и остановки посыпали десятью тоннами фракционированного песка. Ранее URA.RU писало, что выезд из Асбеста перекрыли из-за сильного снегопада в Свердловской области. Дело в том, что на трассах в Белоярский, Рефтинский, Малышева и Грязновское складывается неблагоприятная дорожная ситуация, вызванная обильным выпадением снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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