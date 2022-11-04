286 дорожны рабочих вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы почистить снег (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Екатеринбурге на очистку снега днем 5 ноября вышли 268 дорожных рабочих. К тому же было задействовано 114 единиц уборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.

«В день [5 ноября] для очистки улиц от снега использовалось 114 единиц уборочной техники, из них 38 КДМ для очистки и обработки ПГМ проезжих частей и 41 трактор — для очистки тротуаров. Также задействовано 268 дорожников», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в ночь на 5 ноября было задействовано 130 единиц уборочной техники. Город от снега чистили 59 дорожных рабочих. Чтобы устранить скользкость на дорогах, использовано 96 тонн противогололедного материала, тротуары и остановки посыпали десятью тоннами фракционированного песка.

Ранее URA.RU писало, что выезд из Асбеста перекрыли из-за сильного снегопада в Свердловской области. Дело в том, что на трассах в Белоярский, Рефтинский, Малышева и Грязновское складывается неблагоприятная дорожная ситуация, вызванная обильным выпадением снега.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга