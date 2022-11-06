06 ноября 2022

РИА Новости показали последствия пожара в здании ДонЖД в Донецке. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар
В здание офиса железных дорог в Донецке попало 6 снарядов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Удар Вооруженных сил Украины вызвал пожар в здании управления железной дороги в центре Донецка. О последствиях удара с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

«Только что, около трех часов ночи, сюда ударили украинские боевики. Под огнем оказалось здание офиса донецких железных дорог. В здании сейчас разгорается пожар», — сообщил корреспондент агентства в ходе своего репортажа. Он уточнил, что всего в здание попало 6 снарядов «натовского образца».

Пострадавших в результате пожара нет, передает RT. Ранее ВСУ пытались атаковать позиции в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. В Минобороны России сообщили, что украинским военным «наносится огневое поражение». Депутат регионального парламента Андрей Баевский, в свою очередь, заявлял, что артиллерией ВСУ командуют специалисты НАТО.

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Удар Вооруженных сил Украины вызвал пожар в здании управления железной дороги в центре Донецка. О последствиях удара с места событий сообщает корреспондент РИА Новости. «Только что, около трех часов ночи, сюда ударили украинские боевики. Под огнем оказалось здание офиса донецких железных дорог. В здании сейчас разгорается пожар», — сообщил корреспондент агентства в ходе своего репортажа. Он уточнил, что всего в здание попало 6 снарядов «натовского образца». Пострадавших в результате пожара нет, передает RT. Ранее ВСУ пытались атаковать позиции в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. В Минобороны России сообщили, что украинским военным «наносится огневое поражение». Депутат регионального парламента Андрей Баевский, в свою очередь, заявлял, что артиллерией ВСУ командуют специалисты НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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