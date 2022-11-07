Челябинцы запатентовали материал для защиты от радиоизлучения

Новый материал защищает от радиоизлучения и избавляет от эха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) получили патент на радиопоглощающий материал. Как сообщили в пресс-службе вуза, разработка может быть востребована в радиотехнике.

«Ученые университета запатентовали новый высокоэффективный радиопоглощающий материал. Их состав и структура обеспечивают эффективное поглощение электромагнитного излучения и возможность управления этим процессом», — сообщили в вузе на сайте.

Достичь желаемого эффекта помогает порошок высокоэнтропийного материала. Вещество обладает структурой гексаферрита. Ферриты — это соединения железа с кислородом и оксидами других металлов. Высокая энтропия в материале достигается при смешивании сразу нескольких компонентов, например, металлов.

Разработчики из ЮУрГУ оценили сферу применения созданного материала. Ученые отметили, что вещество может применяться при изготовлении покрытий для поглощения электромагнитного излучения. Материал уничтожает эхо, что будет востребовано в измерительных приборах. Также новинка пригодится при разработке компонентов устройств сверхвысоких частот.

В России вопросу привлечения молодых кадров в науку стали оказывать повышенное внимание. Ожидается, что вовлечение молодых в разработки позволит укрепить талантливыми учеными научные коллективы, создаст прочную основу для развития экономики. С целью достижения заявленных целей в стране определили бюджет: более 350 миллиардов рублей за 10 лет будет потрачено на развитие социальной и научной инфраструктуры.