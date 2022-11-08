Количество вакансий в сфере ОПК сократилось на 15% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

С 31 октября рынок вакансий в сфере оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области сократился на 15%. Об этом сообщается в исследовании HeadHunter, оказавшемся в распоряжении редакции.

«За неделю с 31.10.2022 количество вакансий в сфере металлургии сократилось на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей (с 24.10.2022). В сфере тяжелого машиностроения — на 14,5%, в сфере промышленного оборудования — на 13,7%», — сообщается в исследовании.

Примечательно, что на протяжении предыдущего месяца перечисленные отрасли демонстрировали умеренный, но стабильный еженедельный прирост по количеству вакансий. В целом на компании из различных отраслей производства в Свердловской области сегодня приходится 21% от общего числа вакансий в регионе.

Частичная мобилизация завершилась в России 28 октября. Ее итогом стал призыв на службу порядка 300 тысяч находящихся в запасе военнослужащих. Свердловская область также выполнила план, мобилизовав около 9,7 тысяч человек.