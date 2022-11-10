Посол Антонов обесценил новое решение США по России

«Лицензия Минфина не снимает с США ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. Имею в виду рост цен, нарушения цепочек поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности», — заявил Анатолий Антонов журналистам, передает telegram-канал российского посольства в США. Он добавил, что в этом же ряду стоит противоречащее логике решение американского Минторга о лишении России статуса страны с рыночной экономикой.
Ранее стало известно, что Министерство торговли США перестали считать экономику России рыночной. Там уже заявили о готовности применить альтернативный вариант для расчета пошлин на импорт из России. США и многие другие страны вводят ограничительные меры против РФ с самого начала спецоперации на Украине.
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Недавнее заявление США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой противоречит логике. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Лицензия Минфина не снимает с США ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. Имею в виду рост цен, нарушения цепочек поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности», — заявил Анатолий Антонов журналистам, передает telegram-канал российского посольства в США. Он добавил, что в этом же ряду стоит противоречащее логике решение американского Минторга о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Ранее стало известно, что Министерство торговли США перестали считать экономику России рыночной. Там уже заявили о готовности применить альтернативный вариант для расчета пошлин на импорт из России. США и многие другие страны вводят ограничительные меры против РФ с самого начала спецоперации на Украине.