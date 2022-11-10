Минторг США лишил Россию статуса рыночной экономики

«Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», — сообщает Reuters, ссылаясь на заявление ведомства. Там отметили, что после принятия такого решения будет применяться альтернативный вариант для расчета пошлин на импорт из России. По их мнению, это позволит экспертам в этой области ориентироваться на рыночные цены в других странах.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Министерство торговли США опубликовало приказ, в котором отказывает в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Отмечалось, что причиной такого решения стало нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении РФ.
Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения коснулись почти всех отраслей экономики страны.
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Министерство торговли США перестали считать экономику России рыночной. Об этом сообщается в материале агентства Reuters. «Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», — сообщает Reuters, ссылаясь на заявление ведомства. Там отметили, что после принятия такого решения будет применяться альтернативный вариант для расчета пошлин на импорт из России. По их мнению, это позволит экспертам в этой области ориентироваться на рыночные цены в других странах. Ранее агентство Reuters сообщало, что Министерство торговли США опубликовало приказ, в котором отказывает в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Отмечалось, что причиной такого решения стало нарушение компанией экспортных ограничений, введенных в отношении РФ. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения коснулись почти всех отраслей экономики страны.