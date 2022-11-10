10 ноября 2022

Пермяк напал на школьницу в лифте

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по улице Карла Маркса 164 в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв. Магнитогорск. Челябинская область, лифт, подъезд, карла маркса 164
Мужчина зашел за девочкой в лифт Фото:

В Перми мужчина напал на школьницу в лифте многоэтажки. Девочке удалось отбиться от нападавшего, сейчас его ищут полицейские. Подробности случившегося URA.RU рассказала приятельница матери пострадавшей школьницы.

«Это произошло 2 ноября. Девочка возвращалась домой, за ней в подъезд зашел мужчина, примерно 30 лет. Он все время смотрел вниз и его лицо сложно было рассмотреть. Пермяк зашел за школьницей в лифт, где начал хватать ее, пытался открыть ее сумку, потом засовывал руки в карманы», — пояснила пермячка, знакомая с семьей девочки.

Школьница стала отбиваться от нападавшего и кричать. Получив отпор, мужчина сбежал с места преступления, а мама девочки обратилась в правоохранительные органы. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что нападение действительно было, агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

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В Перми мужчина напал на школьницу в лифте многоэтажки. Девочке удалось отбиться от нападавшего, сейчас его ищут полицейские. Подробности случившегося URA.RU рассказала приятельница матери пострадавшей школьницы. «Это произошло 2 ноября. Девочка возвращалась домой, за ней в подъезд зашел мужчина, примерно 30 лет. Он все время смотрел вниз и его лицо сложно было рассмотреть. Пермяк зашел за школьницей в лифт, где начал хватать ее, пытался открыть ее сумку, потом засовывал руки в карманы», — пояснила пермячка, знакомая с семьей девочки. Школьница стала отбиваться от нападавшего и кричать. Получив отпор, мужчина сбежал с места преступления, а мама девочки обратилась в правоохранительные органы. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что нападение действительно было, агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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