Wired: перед терактом на «Северных потоках» были замечены неопознанные суда

12 ноября 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

На двух кораблях были выключены трекеры для отслеживания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед терактами, произошедшими на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», было замечено два корабля с выключенными трекерами. Они появились около мест утечки за несколько дней до их обнаружения, рассказывает генеральный директор SpaceKnow (компания, занимающаяся мониторингом спутниковых данных) Джерри Яворницки. «Мы обнаружили несколько кораблей, которые проходили через эту область. У них были отключены трекеры для отслеживания, из-за чего не было данных об их передвижении. Они пытались скрыть информацию о своем местоположении», — передает Wired слова Яворницки. Чтобы обнаружить корабли, SpaceKnow изучила спутниковые снимки «Северных потоков», сделанные в течение 90 дней. За несколько дней до взрывов, по словам Джерри Яворницки, рядом с газопроводами проплывало 25 судов. На 23 из них были включены транспондеры автоматической системы идентификации. Утечка газа на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в этом США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения о ремонте трубопровода пока что нет.

Перед терактами, произошедшими на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», было замечено два корабля с выключенными трекерами. Они появились около мест утечки за несколько дней до их обнаружения, рассказывает генеральный директор SpaceKnow (компания, занимающаяся мониторингом спутниковых данных) Джерри Яворницки. «Мы обнаружили несколько кораблей, которые проходили через эту область. У них были отключены трекеры для отслеживания, из-за чего не было данных об их передвижении. Они пытались скрыть информацию о своем местоположении», — передает Wired слова Яворницки. Чтобы обнаружить корабли, SpaceKnow изучила спутниковые снимки «Северных потоков», сделанные в течение 90 дней. За несколько дней до взрывов, по словам Джерри Яворницки, рядом с газопроводами проплывало 25 судов. На 23 из них были включены транспондеры автоматической системы идентификации. Утечка газа на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в этом США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения о ремонте трубопровода пока что нет.