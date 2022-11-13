13 ноября 2022

В МИД РФ назвали главное противоречие в политике НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко: расширение НАТО не способствует укреплению ее безопасности
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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
По мнению Грушко, принятие в альянс Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Расширение границ Североатлантического альянса не способствует укреплению его безопасности. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Расширение НАТО — это процесс, который не имеет ничего общего с интересами безопасности самой НАТО», — убежден Грушко. Его слова передает РИА Новости. Замглавы МИД РФ пояснил, что в критериях альянса для осуществления политики открытых дверей написано, что любое расширение должно укреплять его безопасность. Однако, по мнению Грушко, в реальности происходит обратное. В пример он приводит принятие в альянс Финляндии и Швеции, ухудшающее его безопасность, «потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу».

18 мая Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Их вступление ратифицировало большинство стран-членов НАТО. И Швеция, и Финляндия заявляли, что не намерены размещать на своих территориях ядерное оружие.

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Расширение границ Североатлантического альянса не способствует укреплению его безопасности. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Расширение НАТО — это процесс, который не имеет ничего общего с интересами безопасности самой НАТО», — убежден Грушко. Его слова передает РИА Новости. Замглавы МИД РФ пояснил, что в критериях альянса для осуществления политики открытых дверей написано, что любое расширение должно укреплять его безопасность. Однако, по мнению Грушко, в реальности происходит обратное. В пример он приводит принятие в альянс Финляндии и Швеции, ухудшающее его безопасность, «потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу». 18 мая Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Их вступление ратифицировало большинство стран-членов НАТО. И Швеция, и Финляндия заявляли, что не намерены размещать на своих территориях ядерное оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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