США разрешили своим компаниям не следовать санкциям против РФ

Компании из США могут обходить антироссийские санкции, сообщает Минфин страны
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Власти Америки дали разрешение на обход антироссийских санкций своим компаний. Такое решение необходимо для безопасности гражданской авиации. Об этом сообщил Минфин США.
«Соединенные штаты Америки разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации», — заявили в Минфине страны. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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