США разрешили своим компаниям не следовать санкциям против РФ

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Компании из США могут обходить антироссийские санкции, сообщает Минфин страны Фото:
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Власти Америки дали разрешение на обход антироссийских санкций своим компаний. Такое решение необходимо для безопасности гражданской авиации. Об этом сообщил Минфин США.

«Соединенные штаты Америки разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации», — заявили в Минфине страны. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Власти Америки дали разрешение на обход антироссийских санкций своим компаний. Такое решение необходимо для безопасности гражданской авиации. Об этом сообщил Минфин США. «Соединенные штаты Америки разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации», — заявили в Минфине страны. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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