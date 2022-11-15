15 ноября 2022

Ревизор Грефа прилетел в Тюмень с проверкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Черкашин прибыл в Тюмень с проверкой Фото:

Советник президента Сбера Владимир Черкашин нанес визит тюменским офисам банка. По словам источников URA.RU, он прибыл проконтролировать деятельность тюменских филиалов.

«Черкашин встретился с местными руководителями отделений, пообщался с клиентами, смотрел на выполнение планов по продажам банковских услуг. В целом, остался доволен», — поделились с корреспондентом URA.RU банковские сотрудники.

О приезде ревизора в офисах тюменских банков заранее не знали. «Нам сказали за два часа до его приезда. Визита не ожидали», — сообщили в банке.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу банка. Ответ ожидается.

В прошлом Владимир Черкашин возглавлял Уральское отделение Сбербанка России. Должность советника президента Сбера Германа Грефа он получил в 2020 году. Об отъезде банкира сожалел бывший глава Свердловской области Эдуард Россель.

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Советник президента Сбера Владимир Черкашин нанес визит тюменским офисам банка. По словам источников URA.RU, он прибыл проконтролировать деятельность тюменских филиалов. «Черкашин встретился с местными руководителями отделений, пообщался с клиентами, смотрел на выполнение планов по продажам банковских услуг. В целом, остался доволен», — поделились с корреспондентом URA.RU банковские сотрудники. О приезде ревизора в офисах тюменских банков заранее не знали. «Нам сказали за два часа до его приезда. Визита не ожидали», — сообщили в банке. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу банка. Ответ ожидается. В прошлом Владимир Черкашин возглавлял Уральское отделение Сбербанка России. Должность советника президента Сбера Германа Грефа он получил в 2020 году. Об отъезде банкира сожалел бывший глава Свердловской области Эдуард Россель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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