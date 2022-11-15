Ревизор Грефа прилетел в Тюмень с проверкой

Владимир Черкашин прибыл в Тюмень с проверкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник президента Сбера Владимир Черкашин нанес визит тюменским офисам банка. По словам источников URA.RU, он прибыл проконтролировать деятельность тюменских филиалов.

«Черкашин встретился с местными руководителями отделений, пообщался с клиентами, смотрел на выполнение планов по продажам банковских услуг. В целом, остался доволен», — поделились с корреспондентом URA.RU банковские сотрудники.

О приезде ревизора в офисах тюменских банков заранее не знали. «Нам сказали за два часа до его приезда. Визита не ожидали», — сообщили в банке.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу банка. Ответ ожидается.

В прошлом Владимир Черкашин возглавлял Уральское отделение Сбербанка России. Должность советника президента Сбера Германа Грефа он получил в 2020 году. Об отъезде банкира сожалел бывший глава Свердловской области Эдуард Россель.